Андрей Губин впервые за долгое время рассказал о карьерных планах

Андрей Губин: как только здоровье позволит, начну выпускать песни одну за одной
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Российский эстрадный певец и поп-идол 1990-х Андрей Губин решил вернуться на сцену
Российский эстрадный певец и поп-идол 1990-х Андрей Губин решил вернуться на сцену Фото:

Российский эстрадный певец Андрей Губин, который известен своими хитами 90-х, заявил о своем возвращении на сцену. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать [их] одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сообщил Губин, написали в telegram-канале. По словам артиста, он полностью сконцентрировался на написании новых песен, которых должно хватить на десять альбомов. Он уже вернулся в Москву и готовится к работе над новым материалом и возможным коллаборациям с молодыми исполнителями.

Последние 15 лет Губин испытывает трудности из-за неврологического заболеваниями. Перед выступлениями он вынужден прорабатывать проблемы, связанные с мимикой и дикцией.

В 2021 году продюсер, звезда 90-х Губин заявил о смертельной болезни. Певец сообщил о поставленном врачами диагнозе — левосторонней прозопалгии. В этом году Губин заявил о планах на свое возвращение с гастролями

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Российский эстрадный певец Андрей Губин, который известен своими хитами 90-х, заявил о своем возвращении на сцену. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать [их] одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сообщил Губин, написали в telegram-канале. По словам артиста, он полностью сконцентрировался на написании новых песен, которых должно хватить на десять альбомов. Он уже вернулся в Москву и готовится к работе над новым материалом и возможным коллаборациям с молодыми исполнителями. Последние 15 лет Губин испытывает трудности из-за неврологического заболеваниями. Перед выступлениями он вынужден прорабатывать проблемы, связанные с мимикой и дикцией. В 2021 году продюсер, звезда 90-х Губин заявил о смертельной болезни. Певец сообщил о поставленном врачами диагнозе — левосторонней прозопалгии. В этом году Губин заявил о планах на свое возвращение с гастролями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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