Андрей Губин впервые за долгое время рассказал о карьерных планах

Российский эстрадный певец Андрей Губин, который известен своими хитами 90-х, заявил о своем возвращении на сцену. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать [их] одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сообщил Губин, написали в telegram-канале. По словам артиста, он полностью сконцентрировался на написании новых песен, которых должно хватить на десять альбомов. Он уже вернулся в Москву и готовится к работе над новым материалом и возможным коллаборациям с молодыми исполнителями.
Последние 15 лет Губин испытывает трудности из-за неврологического заболеваниями. Перед выступлениями он вынужден прорабатывать проблемы, связанные с мимикой и дикцией.
В 2021 году продюсер, звезда 90-х Губин заявил о смертельной болезни. Певец сообщил о поставленном врачами диагнозе — левосторонней прозопалгии. В этом году Губин заявил о планах на свое возвращение с гастролями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.