Mash: Андрей Губин решил вернуться на сцену, несмотря на серьезное заболевание

18 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Андрей Губин хочет вернуться с гастролями за 700 тысяч рублей Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Продюсер, звезда 90-х, автор песен «Танцы» и «Девушки, как звезды» Андрей Губин планирует в этом году вернуться с гастролями. Однако перед этим ему надо подлечиться. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тысяч рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — говорится в канале. Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Перед концертами ему надо побороть проблемы с мимикой и дикцией. Mash пишет, что артисту с такими отклонениями не только сложно выступать, но и общаться с фанатами. В 2021 году Губин заявил, что ежедневно испытывает страшные мучения. Тогда он отмечал, что уже «одной ногой в могиле».

Продюсер, звезда 90-х, автор песен «Танцы» и «Девушки, как звезды» Андрей Губин планирует в этом году вернуться с гастролями. Однако перед этим ему надо подлечиться. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тысяч рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — говорится в канале. Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Перед концертами ему надо побороть проблемы с мимикой и дикцией. Mash пишет, что артисту с такими отклонениями не только сложно выступать, но и общаться с фанатами. В 2021 году Губин заявил, что ежедневно испытывает страшные мучения. Тогда он отмечал, что уже «одной ногой в могиле».