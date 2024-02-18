Mash: Андрей Губин решил вернуться на сцену, несмотря на серьезное заболевание

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Андрей Губин хочет вернуться с гастролями за 700 тысяч рублей Фото:

Продюсер, звезда 90-х, автор песен «Танцы» и «Девушки, как звезды» Андрей Губин планирует в этом году вернуться с гастролями. Однако перед этим ему надо подлечиться. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тысяч рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — говорится в канале.

Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Перед концертами ему надо побороть проблемы с мимикой и дикцией. Mash пишет, что артисту с такими отклонениями не только сложно выступать, но и общаться с фанатами.

В 2021 году Губин заявил, что ежедневно испытывает страшные мучения. Тогда он отмечал, что уже «одной ногой в могиле».

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Продюсер, звезда 90-х, автор песен «Танцы» и «Девушки, как звезды» Андрей Губин планирует в этом году вернуться с гастролями. Однако перед этим ему надо подлечиться. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тысяч рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — говорится в канале. Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Перед концертами ему надо побороть проблемы с мимикой и дикцией. Mash пишет, что артисту с такими отклонениями не только сложно выступать, но и общаться с фанатами. В 2021 году Губин заявил, что ежедневно испытывает страшные мучения. Тогда он отмечал, что уже «одной ногой в могиле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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