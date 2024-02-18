Mash: Андрей Губин решил вернуться на сцену, несмотря на серьезное заболевание

Продюсер, звезда 90-х, автор песен «Танцы» и «Девушки, как звезды» Андрей Губин планирует в этом году вернуться с гастролями. Однако перед этим ему надо подлечиться. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тысяч рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — говорится в канале.
Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Перед концертами ему надо побороть проблемы с мимикой и дикцией. Mash пишет, что артисту с такими отклонениями не только сложно выступать, но и общаться с фанатами.
В 2021 году Губин заявил, что ежедневно испытывает страшные мучения. Тогда он отмечал, что уже «одной ногой в могиле».
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