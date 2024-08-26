Холодное лето принесло неурожай пермским огородникам

В Пермском крае владельцы огородов жалуются на скромный урожай. Из-за холодного и дождливого лета картошка выросла мелкой, много сгнило. Томаты и другие овощи поразила фитофтора — вредные микроорганизмы.
«Прошли длительные ливневые дожди, которые сделали свое гадкое дело. Они побили ботву на картошке, кабачках и других овощах. Поэтому урожай меньше и гнилее», — рассказала URA.RU Татьяна из Перми.
Все опрошенные агентством огородники отмечают, что в этом году много мелкой картошки, попадается немало гнилых картофелин. Дождливая погода способствовала распространению фитофторы — эти микроорганизмы вызывают опасное для растений заболевание фитофтороз. «Помидоров в этом году мало. Из-за фитофторы плоды чернеют или даже не завязываются», — отмечает Людмила из Очерского округа. Паразит уничтожил и капусту, рассказывают Галина и Светлана из Чайковского и Кунгура. «Мало того, что непогода, так еще и зараза всякая жрала рассаду. Из нескольких десятков завязались всего несколько кочанов в итоге», — говорят огородники.
Многие отмечают, что ситуация на грядках сильно отличается у жителей разных районов Пермского края. Так, неурожай капусты в Кунгуре удивляет очерцев, где с ней все в порядке. В свою очередь в Очере из-за холодов не завязалась цветная капуста. Сорт той или овощной культуры также влияет на урожайность. Какие-то более приспособлены к непогоде, а другие нет, подчеркивают огородники со стажем.
В 2024 году, как сообщалось ранее, май в Пермском крае был одним из самых холодных за последние 100 лет. Неоднократно отмечались снегопады. Июнь оказался более-менее теплым, но очень дождливым, часто случались сильные дожди и ливни. В июле было и жарко, и тепло, и холодно. Осадки выпадали в основном в виде ливней, а также впервые за несколько лет в середине лета прошли дожди обложного характера. Август в Прикамье выдался холодным и дождливым.
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