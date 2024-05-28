28 мая 2024

В Пермском крае идет самый поздний снегопад за шесть лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег выпал в конце мая (архивное фото)
Снег выпал в конце мая (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре Пермского края 29 мая метеорологи зафиксировали снегопад. Специалисты ГИС центра ПГНИУ отмечают, что самый поздний снегопад в регионе с 2018 года.

«Сильный мокрый снег в Кудымкаре полчаса назад на малоподвижном фронте. Это самый поздний снегопад в Пермском крае за 6 лет, с 1 июня 2018 года», — сообщают они в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха в мае в среднем составила +6,1 градуса. Таким образом май 2024 года стал самым холодным с 1969 года. 

Снег в Кудымкаре 29 мая 2024 года
Снег в Кудымкаре 29 мая 2024 года
Фото:

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В Кудымкаре Пермского края 29 мая метеорологи зафиксировали снегопад. Специалисты ГИС центра ПГНИУ отмечают, что самый поздний снегопад в регионе с 2018 года. «Сильный мокрый снег в Кудымкаре полчаса назад на малоподвижном фронте. Это самый поздний снегопад в Пермском крае за 6 лет, с 1 июня 2018 года», — сообщают они в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха в мае в среднем составила +6,1 градуса. Таким образом май 2024 года стал самым холодным с 1969 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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