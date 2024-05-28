Снег выпал в конце мая (архивное фото)
В Кудымкаре Пермского края 29 мая метеорологи зафиксировали снегопад. Специалисты ГИС центра ПГНИУ отмечают, что самый поздний снегопад в регионе с 2018 года.
«Сильный мокрый снег в Кудымкаре полчаса назад на малоподвижном фронте. Это самый поздний снегопад в Пермском крае за 6 лет, с 1 июня 2018 года», — сообщают они в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха в мае в среднем составила +6,1 градуса. Таким образом май 2024 года стал самым холодным с 1969 года.
Снег в Кудымкаре 29 мая 2024 года
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