Холодный май в Перми побил два температурных рекорда

Температура в мае в Пермском крае в среднем составила +6,1 градус. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления», к концу мая с учетом короткого потепления 28 мая составит 6,5 градусов. Тем самым будет побит рекорд 1969 года. Также получается, что май стал холоднее апреля.
«Май в Перми вероятно станет самым холодным с 1969 года. Тогда средняя температура составила +4,8 градусов», — говорится в сообщении. Второй рекорд в том, что апрель был теплее мая на 0,3 градуса.
28 мая синоптики охарактеризовали вторым самым теплым днем этого месяца. В Перми было зафиксировано 23,7 градусов, в Осе — 24,7 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что тепло в Прикамье придет в первые дни лета.
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