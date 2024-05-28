28 мая 2024

Холодный май в Перми побил два температурных рекорда

Май 2024 года в Перми стал самым холодным за 55 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Май в Перми стал холоднее апреля
Май в Перми стал холоднее апреля Фото:

Температура в мае в Пермском крае в среднем составила +6,1 градус. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления», к концу мая с учетом короткого потепления 28 мая составит 6,5 градусов. Тем самым будет побит рекорд 1969 года. Также получается, что май стал холоднее апреля.

«Май в Перми вероятно станет самым холодным с 1969 года. Тогда средняя температура составила +4,8 градусов», — говорится в сообщении. Второй рекорд в том, что апрель был теплее мая на 0,3 градуса.

28 мая синоптики охарактеризовали вторым самым теплым днем этого месяца. В Перми было зафиксировано 23,7 градусов, в Осе — 24,7 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что тепло в Прикамье придет в первые дни лета.

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Температура в мае в Пермском крае в среднем составила +6,1 градус. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления», к концу мая с учетом короткого потепления 28 мая составит 6,5 градусов. Тем самым будет побит рекорд 1969 года. Также получается, что май стал холоднее апреля. «Май в Перми вероятно станет самым холодным с 1969 года. Тогда средняя температура составила +4,8 градусов», — говорится в сообщении. Второй рекорд в том, что апрель был теплее мая на 0,3 градуса. 28 мая синоптики охарактеризовали вторым самым теплым днем этого месяца. В Перми было зафиксировано 23,7 градусов, в Осе — 24,7 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что тепло в Прикамье придет в первые дни лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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