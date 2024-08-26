В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута

27 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Автобусы пустят в объезд улицы Саввы Белых Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге временно поменяют автобусные маршруты № 44, 66, 78. Общественный транспорт пустят в объезд улицы Саввы Белых, на участке которой рабочие проводят ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Маршруты изменят с 5 до 15 сентября. Автобусы будут ходить следующим образом: № 44 — от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского.

№ 66 — от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского. К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт — Луганская — Машинная — Щорса — Белинского — Академика Шварца. Вводятся остановки «Щорса», «Авиационная» по улице Белинского.

№ 78 — к остановке «ТЦ „Леруа Мерлен“» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки: «Саввы Белых», «Авиационная» по улице Белинского. Ранее рабочие продлили перекрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге временно поменяют автобусные маршруты № 44, 66, 78. Общественный транспорт пустят в объезд улицы Саввы Белых, на участке которой рабочие проводят ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Маршруты изменят с 5 до 15 сентября. Автобусы будут ходить следующим образом: Ранее рабочие продлили перекрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.