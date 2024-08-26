26 августа 2024

В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
Автобусы пустят в объезд улицы Саввы Белых Фото:

В Екатеринбурге временно поменяют автобусные маршруты № 44, 66, 78. Общественный транспорт пустят в объезд улицы Саввы Белых, на участке которой рабочие проводят ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Маршруты изменят с 5 до 15 сентября. Автобусы будут ходить следующим образом:

  • № 44 — от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского.
  • № 66 — от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского. К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт — Луганская — Машинная — Щорса — Белинского — Академика Шварца. Вводятся остановки «Щорса», «Авиационная» по улице Белинского.
  • № 78 — к остановке «ТЦ „Леруа Мерлен“» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. Вводятся остановки: «Саввы Белых», «Авиационная» по улице Белинского.

Ранее рабочие продлили перекрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.

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В Екатеринбурге временно поменяют автобусные маршруты № 44, 66, 78. Общественный транспорт пустят в объезд улицы Саввы Белых, на участке которой рабочие проводят ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Маршруты изменят с 5 до 15 сентября. Автобусы будут ходить следующим образом: Ранее рабочие продлили перекрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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