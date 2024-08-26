26 августа 2024

Учителям ХМАО повысят ежемесячную выплату за классное руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО повысят зарплату советникам директоров в 154 школах по воспитанию
В ХМАО повысят зарплату советникам директоров в 154 школах по воспитанию Фото:

Классным руководителям, работающим в городах ХМАО с численностью менее 100 тысяч человек, повысят ежемесячную выплату. Также будет увеличена зарплата директоров школ по воспитанию. Об этом сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«С 1 сентября увеличиваем ежемесячную выплату за классное руководство учителям в городах и поселениях численностью менее 100 тысяч человек. Также повышаем оплату советникам директоров школ по воспитанию», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Всего в регионе 767 образовательных учреждения, включая 154 школы по воспитанию. В каждом из них проведены необходимые проверки к началу учебного года. Повышением зарплат и выплат округ поддержит решения, определенные Министерством просвещения РФ.

ХМАО стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают работать за 60-120 тысяч рублей в месяц.

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Классным руководителям, работающим в городах ХМАО с численностью менее 100 тысяч человек, повысят ежемесячную выплату. Также будет увеличена зарплата директоров школ по воспитанию. Об этом сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук. «С 1 сентября увеличиваем ежемесячную выплату за классное руководство учителям в городах и поселениях численностью менее 100 тысяч человек. Также повышаем оплату советникам директоров школ по воспитанию», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Всего в регионе 767 образовательных учреждения, включая 154 школы по воспитанию. В каждом из них проведены необходимые проверки к началу учебного года. Повышением зарплат и выплат округ поддержит решения, определенные Министерством просвещения РФ. ХМАО стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают работать за 60-120 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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