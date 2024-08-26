Учителям ХМАО повысят ежемесячную выплату за классное руководство

Классным руководителям, работающим в городах ХМАО с численностью менее 100 тысяч человек, повысят ежемесячную выплату. Также будет увеличена зарплата директоров школ по воспитанию. Об этом сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
«С 1 сентября увеличиваем ежемесячную выплату за классное руководство учителям в городах и поселениях численностью менее 100 тысяч человек. Также повышаем оплату советникам директоров школ по воспитанию», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Всего в регионе 767 образовательных учреждения, включая 154 школы по воспитанию. В каждом из них проведены необходимые проверки к началу учебного года. Повышением зарплат и выплат округ поддержит решения, определенные Министерством просвещения РФ.
ХМАО стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают работать за 60-120 тысяч рублей в месяц.
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