ХМАО и Тюменская область стали лидерами по зарплатам учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Начинающий учителям в ХМАО предлагают работу с зарплатой от 60 до 120 тысяч рублей
Начинающий учителям в ХМАО предлагают работу с зарплатой от 60 до 120 тысяч рублей Фото:

ХМАО вместе с Московской и Ленинградской областями стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей, гласит исследование. 

«Помимо столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там во 2 квартале 2024 года начинающим специалистам предлагали 60 000-120 000 рублей в месяц при полной занятости», — приводит текст исследования «Авито Работы» ТАСС.

В пятерку лучших также вошла Тюменская область. Она расположилась на четвертом месте с показателем в 46 000 — 95 000 рублей сразу за Свердловской областью (50 000 — 110 000 рублей) и Татарстаном (46 000 — 100 000 рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла решение о повышении зарплат врачам и учителям. Депутаты проголосовали за выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения единогласно. 

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ХМАО вместе с Московской и Ленинградской областями стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей, гласит исследование.  «Помимо столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там во 2 квартале 2024 года начинающим специалистам предлагали 60 000-120 000 рублей в месяц при полной занятости», — приводит текст исследования «Авито Работы» ТАСС. В пятерку лучших также вошла Тюменская область. Она расположилась на четвертом месте с показателем в 46 000 — 95 000 рублей сразу за Свердловской областью (50 000 — 110 000 рублей) и Татарстаном (46 000 — 100 000 рублей). Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла решение о повышении зарплат врачам и учителям. Депутаты проголосовали за выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения единогласно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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