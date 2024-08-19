ХМАО и Тюменская область стали лидерами по зарплатам учителей

ХМАО вместе с Московской и Ленинградской областями стал лидером по средним зарплатам учителей. В округе начинающим специалистам предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей, гласит исследование.
«Помимо столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там во 2 квартале 2024 года начинающим специалистам предлагали 60 000-120 000 рублей в месяц при полной занятости», — приводит текст исследования «Авито Работы» ТАСС.
В пятерку лучших также вошла Тюменская область. Она расположилась на четвертом месте с показателем в 46 000 — 95 000 рублей сразу за Свердловской областью (50 000 — 110 000 рублей) и Татарстаном (46 000 — 100 000 рублей).
Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО приняла решение о повышении зарплат врачам и учителям. Депутаты проголосовали за выделение более девяти миллиардов рублей на увеличение зарплат работникам образования и здравоохранения единогласно.
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