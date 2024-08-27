27 августа 2024

В Сургуте прозвучит сирена, сообщающая о ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте проверят систему оповещения о ЧС
В Сургуте проверят систему оповещения о ЧС Фото:

В Сургуте (ХМАО) 28 августа 2024 года прозвучит сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Мэрия города сообщила, что сирену запустят в 11:00 по местному времени.

«Сегодня в Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание всем!“. Тестирование запланировано с 11:00 до 12:00», — сообщили власти Сургута в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Мэрия города просит горожан соблюдать спокойствие.

Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.

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В Сургуте (ХМАО) 28 августа 2024 года прозвучит сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Мэрия города сообщила, что сирену запустят в 11:00 по местному времени. «Сегодня в Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание всем!“. Тестирование запланировано с 11:00 до 12:00», — сообщили власти Сургута в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Мэрия города просит горожан соблюдать спокойствие. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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