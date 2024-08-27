В Сургуте прозвучит сирена, сообщающая о ЧС

В Сургуте проверят систему оповещения о ЧС
В Сургуте (ХМАО) 28 августа 2024 года прозвучит сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Мэрия города сообщила, что сирену запустят в 11:00 по местному времени.
«Сегодня в Сургуте проверят электросирены и единый сигнал „Внимание всем!“. Тестирование запланировано с 11:00 до 12:00», — сообщили власти Сургута в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Мэрия города просит горожан соблюдать спокойствие.
Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!