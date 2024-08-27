27 августа 2024

Суд заставил компанию Худайнатова из ХМАО заплатить 250 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Компания «Нефтегаз Югра» из ХМАО заплатит более 250 млн рублей за вред природе
© Служба новостей «URA.RU»
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"Дочка" нефтяной компании Худайнатова из ХМАО заплатит четверть миллиарда за вред природе
"Дочка" нефтяной компании Худайнатова из ХМАО заплатит четверть миллиарда за вред природе Фото:

Компания «Нефтегаз Югра» из ХМАО (дочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова) выплатит более 250 млн рублей за вред окружающей среде. Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова сообщила, что ведомство обратилось в суд для взыскания штрафа.

«АО „Нефтегаз Югра“ занизило сумму платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 и 2022 годы. От добровольного исполнения финансовых обязательств компания отказалась, выплатить более 251 млн рублей ее обязал суд», — написала Радионова в своем telegram-канале.

Основной долг компании «Нефтегаз Югра» перед экологическими службами составлял около 191 миллиона рублей. Несвоевременная оплата привела к начислению пеней, которые составили более 60 миллионов рублей.

 Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Нижневартовска (ХМАО) оплатила штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. Задолженность составила порядка 17 миллионов рублей

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Компания «Нефтегаз Югра» из ХМАО (дочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова) выплатит более 250 млн рублей за вред окружающей среде. Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова сообщила, что ведомство обратилось в суд для взыскания штрафа. «АО „Нефтегаз Югра“ занизило сумму платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 и 2022 годы. От добровольного исполнения финансовых обязательств компания отказалась, выплатить более 251 млн рублей ее обязал суд», — написала Радионова в своем telegram-канале. Основной долг компании «Нефтегаз Югра» перед экологическими службами составлял около 191 миллиона рублей. Несвоевременная оплата привела к начислению пеней, которые составили более 60 миллионов рублей.  Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Нижневартовска (ХМАО) оплатила штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. Задолженность составила порядка 17 миллионов рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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