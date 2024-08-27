27 августа 2024

В ХМАО врачи вырезали ребенку огромную опухоль, которая занимала всю брюшную полость

Хирурги из Сургута удалили девочке 30-сантиметровую опухоль яичника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи из Сургута удалил гигантскую опухоль 12-летней девочке
Врачи из Сургута удалил гигантскую опухоль 12-летней девочке Фото:

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства удалили 12-летней девочке огромную опухоль яичника. Новообразование было размером в 30 сантиметров и содержало восемь литров жидкости.

«С болевым синдромом 12-летняя девочка оказалась в Центре охраны материнства и детства, где врачи выявили огромное опухолевидное образование яичника, занимающее всю брюшную полость и сдавливающее соседние органы. Хирурги-гинекологи успешно удалили опухолевидное образование яичника размером 30 сантиметров в диаметре, содержащее в себе 8 литров жидкости», — сообщила руководитель Центра Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Родители юной пациентки утверждают, что жаловались педиатру на увеличившийся живот ребенка, но врачи объясняли это повышенным аппетитом ребенка. Хирурги удалили опухоль с помощью мини-лапаротомии — операции, после которой пациент не чувствует боли и быстро восстанавливается, от вмешательства не остается больших разрезов. Врачам удалось сохранить все органы и репродуктивную функцию девочки. Сейчас ребенок под присмотром медиков восстанавливается после операции.

 Ранее URA.RU писало, что хирурги из Сургута вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства удалили 12-летней девочке огромную опухоль яичника. Новообразование было размером в 30 сантиметров и содержало восемь литров жидкости. «С болевым синдромом 12-летняя девочка оказалась в Центре охраны материнства и детства, где врачи выявили огромное опухолевидное образование яичника, занимающее всю брюшную полость и сдавливающее соседние органы. Хирурги-гинекологи успешно удалили опухолевидное образование яичника размером 30 сантиметров в диаметре, содержащее в себе 8 литров жидкости», — сообщила руководитель Центра Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале. Родители юной пациентки утверждают, что жаловались педиатру на увеличившийся живот ребенка, но врачи объясняли это повышенным аппетитом ребенка. Хирурги удалили опухоль с помощью мини-лапаротомии — операции, после которой пациент не чувствует боли и быстро восстанавливается, от вмешательства не остается больших разрезов. Врачам удалось сохранить все органы и репродуктивную функцию девочки. Сейчас ребенок под присмотром медиков восстанавливается после операции.  Ранее URA.RU писало, что хирурги из Сургута вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...