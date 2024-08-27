В ХМАО врачи вырезали ребенку огромную опухоль, которая занимала всю брюшную полость

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства удалили 12-летней девочке огромную опухоль яичника. Новообразование было размером в 30 сантиметров и содержало восемь литров жидкости.
«С болевым синдромом 12-летняя девочка оказалась в Центре охраны материнства и детства, где врачи выявили огромное опухолевидное образование яичника, занимающее всю брюшную полость и сдавливающее соседние органы. Хирурги-гинекологи успешно удалили опухолевидное образование яичника размером 30 сантиметров в диаметре, содержащее в себе 8 литров жидкости», — сообщила руководитель Центра Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Родители юной пациентки утверждают, что жаловались педиатру на увеличившийся живот ребенка, но врачи объясняли это повышенным аппетитом ребенка. Хирурги удалили опухоль с помощью мини-лапаротомии — операции, после которой пациент не чувствует боли и быстро восстанавливается, от вмешательства не остается больших разрезов. Врачам удалось сохранить все органы и репродуктивную функцию девочки. Сейчас ребенок под присмотром медиков восстанавливается после операции.
Ранее URA.RU писало, что хирурги из Сургута вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
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