РБК: структура Минобороны РФ задолжала десятки миллионов IT-компании

IT компания «Софтлайн» потребует 25 млн рублей долга у ГУОВ при Минобороны РФ
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Строительное предприятие Минобороны задолжало It-компании 25 миллионов рублей
Строительное предприятие Минобороны задолжало It-компании 25 миллионов рублей Фото:

Строительное предприятие Минобороны РФ «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) имеет задолженность перед IT-компанией «Софтлайн» в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель IT-компании.

«Долг строительного предприятия Минобороны АО „Главное управление обустройства войск“ (ГУОВ) перед „Софтлайном“ составляет 25 млн руб.», — заявил РБК представитель. Долг перед «Софтлайном» складывался на протяжении нескольких лет и был подтвержден судебными решениями в 2021 году. Однако ГУОВ до сих пор не выплатили средства. В IT-компании уточнили, что предприятие игнорирует их и других кредиторов.

ГУОВ отвечает за строительство и реконструкцию объектов для нужд военного ведомства. Это предприятие контролируется Минобороны через АО «Гарнизон». В 2017 году выручка ГУОВ составила 68 миллиардов рублей. Бывший гендиректор ГУОВ Тимур Иванов, ставший позже замминистра обороны, был арестован весной по обвинению в получении взятки и отстранен от должности.

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Строительное предприятие Минобороны РФ «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) имеет задолженность перед IT-компанией «Софтлайн» в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель IT-компании. «Долг строительного предприятия Минобороны АО „Главное управление обустройства войск“ (ГУОВ) перед „Софтлайном“ составляет 25 млн руб.», — заявил РБК представитель. Долг перед «Софтлайном» складывался на протяжении нескольких лет и был подтвержден судебными решениями в 2021 году. Однако ГУОВ до сих пор не выплатили средства. В IT-компании уточнили, что предприятие игнорирует их и других кредиторов. ГУОВ отвечает за строительство и реконструкцию объектов для нужд военного ведомства. Это предприятие контролируется Минобороны через АО «Гарнизон». В 2017 году выручка ГУОВ составила 68 миллиардов рублей. Бывший гендиректор ГУОВ Тимур Иванов, ставший позже замминистра обороны, был арестован весной по обвинению в получении взятки и отстранен от должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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