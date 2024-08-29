29 августа 2024

Дачница из Кунгура Каролина Овчинникова вырастила гигантскую луковицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент снятия с грядки окружность луковицы была 55 см
В момент снятия с грядки окружность луковицы была 55 см Фото:

Жительнице Кунгура (Пермский край) удалось вырастить луковицу весом почти 2,5 килограмма. Своим личным рекордом дачница похвасталась в соцсети.

«Не могу вам не похвастаться своей гигантской луковкой, которая выросла у меня в этом сезоне. Ее вес — два килограмма 440 граммов. Это мой новый личный рекорд», — написала Каролина Овчинникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что семена для рекордного урожая ей в подарок прислал знакомый. Как правило, именно такой лук выращивают в Англии. У западных фермеров некоторые экземпляры достигают семи килограммов.

Овчинникова ранее хвасталась уродившимся арбузом, вес которого составил 65 килограммов, об это URA.RU уже писало. Дачница, попавшая в книгу рекордов РФ с другой огромной ягодой, заявила, что собирается в этом году участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов.

https://vk.com/karolinaoooo2?w=wall-211292589_5711
На рассаду семена для такого лука нужно садить заранее

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Жительнице Кунгура (Пермский край) удалось вырастить луковицу весом почти 2,5 килограмма. Своим личным рекордом дачница похвасталась в соцсети. «Не могу вам не похвастаться своей гигантской луковкой, которая выросла у меня в этом сезоне. Ее вес — два килограмма 440 граммов. Это мой новый личный рекорд», — написала Каролина Овчинникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что семена для рекордного урожая ей в подарок прислал знакомый. Как правило, именно такой лук выращивают в Англии. У западных фермеров некоторые экземпляры достигают семи килограммов. Овчинникова ранее хвасталась уродившимся арбузом, вес которого составил 65 килограммов, об это URA.RU уже писало. Дачница, попавшая в книгу рекордов РФ с другой огромной ягодой, заявила, что собирается в этом году участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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