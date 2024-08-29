В момент снятия с грядки окружность луковицы была 55 смФото: личный архив Каролины Овчинниковой
Жительнице Кунгура (Пермский край) удалось вырастить луковицу весом почти 2,5 килограмма. Своим личным рекордом дачница похвасталась в соцсети.
«Не могу вам не похвастаться своей гигантской луковкой, которая выросла у меня в этом сезоне. Ее вес — два килограмма 440 граммов. Это мой новый личный рекорд», — написала Каролина Овчинникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Женщина рассказала, что семена для рекордного урожая ей в подарок прислал знакомый. Как правило, именно такой лук выращивают в Англии. У западных фермеров некоторые экземпляры достигают семи килограммов.
Овчинникова ранее хвасталась уродившимся арбузом, вес которого составил 65 килограммов, об это URA.RU уже писало. Дачница, попавшая в книгу рекордов РФ с другой огромной ягодой, заявила, что собирается в этом году участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов.
На рассаду семена для такого лука нужно садить заранее
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительнице Кунгура (Пермский край) удалось вырастить луковицу весом почти 2,5 килограмма. Своим личным рекордом дачница похвасталась в соцсети. «Не могу вам не похвастаться своей гигантской луковкой, которая выросла у меня в этом сезоне. Ее вес — два килограмма 440 граммов. Это мой новый личный рекорд», — написала Каролина Овчинникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что семена для рекордного урожая ей в подарок прислал знакомый. Как правило, именно такой лук выращивают в Англии. У западных фермеров некоторые экземпляры достигают семи килограммов. Овчинникова ранее хвасталась уродившимся арбузом, вес которого составил 65 килограммов, об это URA.RU уже писало. Дачница, попавшая в книгу рекордов РФ с другой огромной ягодой, заявила, что собирается в этом году участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов.