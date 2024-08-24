Рекордсменка из Кунгура Каролина Овчинников вырастила арбуз весом 65 килограммов. Фото

25 августа 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Гигантский арбуз вырос в теплице за 96 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Каролина Овчинников из Кунгура (Пермский край) похвасталась выращенным арбузом, вес которого составляет 65 килограммов. Дачница уже попадала с другой своей гигантской ягодой в книгу рекордов России. По словом женщины, она снимет урожай, когда арбуз остановится в росте, перестанет наливаться и набирать массу. «Пришло время познакомить вас с моим гигантом, назвала его Юпитер, сегодня ему 96 дней от опыления, вес ягодки 65 кг. Очень надеюсь он сможет дорасти до 70 кг», — написала Каролина Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Кунгура собирается участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов. В планах — вырастить ягоду весом 100 килограммов. В 2022 году Овчинникова попала в книгу рекордов РФ, победив в номинации «Самый большой арбуз, выросший в теплице». Каролина Овчинникова выращивает арбузы уже третий сезон vk.com, страница Каролины Овчинниковой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каролина Овчинников из Кунгура (Пермский край) похвасталась выращенным арбузом, вес которого составляет 65 килограммов. Дачница уже попадала с другой своей гигантской ягодой в книгу рекордов России. По словом женщины, она снимет урожай, когда арбуз остановится в росте, перестанет наливаться и набирать массу. «Пришло время познакомить вас с моим гигантом, назвала его Юпитер, сегодня ему 96 дней от опыления, вес ягодки 65 кг. Очень надеюсь он сможет дорасти до 70 кг», — написала Каролина Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Кунгура собирается участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов. В планах — вырастить ягоду весом 100 килограммов. В 2022 году Овчинникова попала в книгу рекордов РФ, победив в номинации «Самый большой арбуз, выросший в теплице».