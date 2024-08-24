24 августа 2024
23 августа 2024

Рекордсменка из Кунгура Каролина Овчинников вырастила арбуз весом 65 килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбузы и дыни. Тюмень, арбузы, арбуз
Гигантский арбуз вырос в теплице за 96 дней Фото:

Каролина Овчинников из Кунгура (Пермский край) похвасталась выращенным арбузом, вес которого составляет 65 килограммов. Дачница уже попадала с другой своей гигантской ягодой в книгу рекордов России. По словом женщины, она снимет урожай, когда арбуз остановится в росте, перестанет наливаться и набирать массу.

«Пришло время познакомить вас с моим гигантом, назвала его Юпитер, сегодня ему 96 дней от опыления, вес ягодки 65 кг. Очень надеюсь он сможет дорасти до 70 кг», — написала Каролина Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Кунгура собирается участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов. В планах — вырастить ягоду весом 100 килограммов. В 2022 году Овчинникова попала в книгу рекордов РФ, победив в номинации «Самый большой арбуз, выросший в теплице».

https://vk.com/karolinaoooo2?w=wall-211292589_5628
Каролина Овчинникова выращивает арбузы уже третий сезон

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Каролина Овчинников из Кунгура (Пермский край) похвасталась выращенным арбузом, вес которого составляет 65 килограммов. Дачница уже попадала с другой своей гигантской ягодой в книгу рекордов России. По словом женщины, она снимет урожай, когда арбуз остановится в росте, перестанет наливаться и набирать массу. «Пришло время познакомить вас с моим гигантом, назвала его Юпитер, сегодня ему 96 дней от опыления, вес ягодки 65 кг. Очень надеюсь он сможет дорасти до 70 кг», — написала Каролина Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Кунгура собирается участвовать со своим арбузом во всероссийском фестивале Полосатых гигантов. В планах — вырастить ягоду весом 100 килограммов. В 2022 году Овчинникова попала в книгу рекордов РФ, победив в номинации «Самый большой арбуз, выросший в теплице».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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