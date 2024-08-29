29 августа 2024

Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой одеждой для школьников

Росстат: в ХМАО дороже всего детскую одежду продают в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороже всего одежда для школьников обойдется в окружной столице
Дороже всего одежда для школьников обойдется в окружной столице Фото:

Дороже всего среди крупнейших городов ХМАО одежду для школьников продают в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил Росстат.

«Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани в среднем по Ханты-Мансийску в конце августа стоят 2159 рублей», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске за джинсы просят около 2057 рублей, а в Сургуте — 1743 рублей.

Аналогично в окружной столице продают более дорогие детские футболки — 651 рубль. А спортивные костюмы, например, обойдутся в 3249 рублей.

Обувь напротив оказалась дороже в Нижневартовске. Кроссовки для школьников здесь обойдутся в среднем в 2320 рублей. Для сравнения, в Ханты-Мансийске за пару обуви просят 2031 рубль, а в Сургуте средний ценник находится на уровне 1616 рублей.

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Дороже всего среди крупнейших городов ХМАО одежду для школьников продают в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил Росстат. «Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани в среднем по Ханты-Мансийску в конце августа стоят 2159 рублей», — следует из статистики ведомства. В Нижневартовске за джинсы просят около 2057 рублей, а в Сургуте — 1743 рублей. Аналогично в окружной столице продают более дорогие детские футболки — 651 рубль. А спортивные костюмы, например, обойдутся в 3249 рублей. Обувь напротив оказалась дороже в Нижневартовске. Кроссовки для школьников здесь обойдутся в среднем в 2320 рублей. Для сравнения, в Ханты-Мансийске за пару обуви просят 2031 рубль, а в Сургуте средний ценник находится на уровне 1616 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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