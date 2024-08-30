30 августа 2024

В Челябинске ищут мужчину в камуфляже, предложившего девочке поиграть и выпить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске выясняют причастность мужчины к совершению противоправных деяний Фото:

В Челябинске родители 14-летней школьницы обратились в полицию из-за подозрительного мужчины в камуфляжной форме, который предложил их дочери поиграть и выпить. Полиция решила задержать его после информации в соцсетях о том, что неизвестный с оружием разгуливает и общается с подростками в Тракторозаводском районе города.

«Разгуливает на Танкистов. Пусть дети будут аккуратны! Предлагает им поиграть в казаки-разбойники. При себе имеет нож и огнестрельное орудие», — появилось сообщение с фотографией мужчины в группе «Зал бокса Урал ЧТЗ» в соцсети «Вконтакте».

По заявлению родителей девочки, которой он предложил поиграть и выпить, личность мужчины была установлена. Полиция Челябинска приняла меры к его задержанию.

Информация о ноже и огнестрельном оружии не подтвердилась, уточнило издание «74.ру». Проверка на причастость к противоправным деяниям проводится под контролем руководства Управления МВД Челябинска.

Посты о поиске мужчины распространились по социальным сетям
Посты о поиске мужчины распространились по социальным сетям

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В Челябинске родители 14-летней школьницы обратились в полицию из-за подозрительного мужчины в камуфляжной форме, который предложил их дочери поиграть и выпить. Полиция решила задержать его после информации в соцсетях о том, что неизвестный с оружием разгуливает и общается с подростками в Тракторозаводском районе города. «Разгуливает на Танкистов. Пусть дети будут аккуратны! Предлагает им поиграть в казаки-разбойники. При себе имеет нож и огнестрельное орудие», — появилось сообщение с фотографией мужчины в группе «Зал бокса Урал ЧТЗ» в соцсети «Вконтакте». По заявлению родителей девочки, которой он предложил поиграть и выпить, личность мужчины была установлена. Полиция Челябинска приняла меры к его задержанию. Информация о ноже и огнестрельном оружии не подтвердилась, уточнило издание «74.ру». Проверка на причастость к противоправным деяниям проводится под контролем руководства Управления МВД Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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