Психолог Носкова дала три совета, как помочь школьникам пережить 1 сентября

Психолог Носкова: организация праздника поможет школьнику влиться в учебу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постановка целей поможет школьникам справиться с началом учебного года
Постановка целей поможет школьникам справиться с началом учебного года Фото:

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова предлагает родителям отметить 1 сентября как праздник, чтобы помочь школьникам гладко войти в учебный процесс. Она считает важным создать позитивное настроение и воодушевить детей на новый учебный год.

«Чтобы мягко и без срывов запустить учебный процесс, устройте 1 сентября ребенку праздник», — заявила психолог изданию «Аргументы и Факты». Она отметила, что действенным способом может стать основание традиции, например отмечать этот день походом в кафе-мороженое. Важно воодушевить и настроить школьника на то, что начало учебного года является его личным Новым годом.

Кроме того, Носкова советует родителям помочь детям поставить новые учебные цели и создать комфортные условия для занятий дома. Психолог подчеркивает, что принуждение к учебе и санкции могут быть контрпродуктивным и важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку и не боялся обратиться к родителям при возникновении затруднений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова предлагает родителям отметить 1 сентября как праздник, чтобы помочь школьникам гладко войти в учебный процесс. Она считает важным создать позитивное настроение и воодушевить детей на новый учебный год. «Чтобы мягко и без срывов запустить учебный процесс, устройте 1 сентября ребенку праздник», — заявила психолог изданию «Аргументы и Факты». Она отметила, что действенным способом может стать основание традиции, например отмечать этот день походом в кафе-мороженое. Важно воодушевить и настроить школьника на то, что начало учебного года является его личным Новым годом. Кроме того, Носкова советует родителям помочь детям поставить новые учебные цели и создать комфортные условия для занятий дома. Психолог подчеркивает, что принуждение к учебе и санкции могут быть контрпродуктивным и важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку и не боялся обратиться к родителям при возникновении затруднений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...