Психолог Носкова дала три совета, как помочь школьникам пережить 1 сентября

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова предлагает родителям отметить 1 сентября как праздник, чтобы помочь школьникам гладко войти в учебный процесс. Она считает важным создать позитивное настроение и воодушевить детей на новый учебный год.
«Чтобы мягко и без срывов запустить учебный процесс, устройте 1 сентября ребенку праздник», — заявила психолог изданию «Аргументы и Факты». Она отметила, что действенным способом может стать основание традиции, например отмечать этот день походом в кафе-мороженое. Важно воодушевить и настроить школьника на то, что начало учебного года является его личным Новым годом.
Кроме того, Носкова советует родителям помочь детям поставить новые учебные цели и создать комфортные условия для занятий дома. Психолог подчеркивает, что принуждение к учебе и санкции могут быть контрпродуктивным и важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку и не боялся обратиться к родителям при возникновении затруднений.
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