Свердловские приставы объявили в федеральный розыск похищенных близнецов. Фото

04 сентября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Розыск объявили в рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей Фото: Илья Московец © URA.RU Судебные приставы объявили в федеральный розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, а также их отца Дениса Сухарева, который похитил мальчиков в октябре 2023-го после конфликта с супругой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей объявлены в исполнительный и федеральный розыск: Сухарев Денис Александрович, 04.03.1982 года рождения, Сухарев Матвей Денисович, 28.04.2017 года рождения, Сухарев Макар Денисович, 28.04.2017 года рождения», — следует из сообщения. Передать информацию о разыскиваемых можно по телефонам: 8(343)362-28-19 или 8(343)378-13-19. В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщина утверждает, что ее избили, а детей затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU. Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы объявили в федеральный розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, а также их отца Дениса Сухарева, который похитил мальчиков в октябре 2023-го после конфликта с супругой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей объявлены в исполнительный и федеральный розыск: Сухарев Денис Александрович, 04.03.1982 года рождения, Сухарев Матвей Денисович, 28.04.2017 года рождения, Сухарев Макар Денисович, 28.04.2017 года рождения», — следует из сообщения. Передать информацию о разыскиваемых можно по телефонам: 8(343)362-28-19 или 8(343)378-13-19. В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщина утверждает, что ее избили, а детей затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.