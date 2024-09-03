Судебные приставы объявили в федеральный розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, а также их отца Дениса Сухарева, который похитил мальчиков в октябре 2023-го после конфликта с супругой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей объявлены в исполнительный и федеральный розыск: Сухарев Денис Александрович, 04.03.1982 года рождения, Сухарев Матвей Денисович, 28.04.2017 года рождения, Сухарев Макар Денисович, 28.04.2017 года рождения», — следует из сообщения. Передать информацию о разыскиваемых можно по телефонам: 8(343)362-28-19 или 8(343)378-13-19.
В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщина утверждает, что ее избили, а детей затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.
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