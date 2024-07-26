У свердловчанки похитили сыновей в Краснодаре, она винит бывшего

По словам Алены, ее избили, а мальчишек-близнецов силой затолкали в машину

27 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

У Алены не впервые вот так забирают детей, в прошлый раз помогали власти (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Алена Сухарева из Екатеринбурга обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении их общих детей. По ее словам, все произошло в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Тимофеем. Женщину избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности жесткой семейной драмы — в материале URA.RU. Алена и Денис сошлись в 2005-м, дети у них появились только в 2017 году. «Наши отношения постепенно начали ухудшаться, и в итоге Денис подал на развод. В 2020-м, когда Макару и Тимофею исполнилось три года, мы официально расстались», — рассказала Алена. Алена родила близнецов в 2017 году Фото: архив Алены Сухаревой Денис хотел, чтобы дети жили с ним, и обратился в суд. Она встал на сторону матери и регламентировал порядок общения Макара и Тимофея с отцом. «К сожалению, бывший муж не всегда следовал этим решениям. Он не раз оставлял детей у себя и не возвращал их домой, за что привлекался к ответственности. Ситуация усугубилась 1 августа 2022 года, когда он забрал мальчиков из садика и 10 месяцев не давал мне видеться и созваниваться с ними», — утверждает Алена. В том же году Денис повторно попытался через суд забрать у бывшей жены детей. «Он указал свой адрес для проведения осмотра жилья со стороны органов опеки. Однако в процессе выяснилось, что ни он, ни дети по заявленному адресу фактически не проживают, что вынудило его раскрыть реальное место жительства. Судья тщательно разбиралась в ситуации, была назначена судебная экспертиза. В экспертизе написано, что отец хочет единолично воспитывать детей, желает самоутвердиться в родительской позиции, а также наказать мать, то есть меня», — пересказала Алена. Денис оказывает на мальчиков мощное психологическое влияние, говорит Алена Фото: личный архив Алены Сухаревой Слушания по делу продолжались восемь месяцев, 31 марта 2023-го Ленинский райсуд во второй раз встал на сторону Алены. Но забрать Макара и Тимофея женщина смогла лишь в июне — при поддержке приставов и сотрудников ОУПД. Осенью Анна решила съездить с мальчиками на юг. «19 октября мы гуляли с сыновьями в Краснодаре, как вдруг рядом с нами остановилась машина, вышел неизвестный и спросил дорогу. Не дождавшись ответа, повалил меня на землю и замотал мне рот скотчем. В этот момент из машины вышел Денис с неизвестной женщиной — они затащили кричащих детей в машину». Нападавший ударил Алену по голове: «Я потеряла сознание на несколько секунд. За это время троица успела скрыться». Денис позднее написал ей, что законно забрал детей на время своего отпуска. «На мои звонки Денис не отвечает. Он должен был за пару месяцев предупредить и меня, и приставов об отпуске и назвать точное местонахождение Макара и Тимофея, но он этого не сделал. С тех пор я не могу забрать сыновей», — говорит Алена. Статья по теме Бывший муж свердловчанки отнял детей и вывез в Краснодар Корреспондент связался и с самим Денисом. Он обещал прокомментировать семейный конфликт позже. URA.RU направило запрос в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Похожая история в 2022-м произошла с другой екатеринбурженкой — Ириной Федотовой, чей бывший муж внезапно увез маленьких сына и дочь на юг «на праздники». А потом поставил перед фактом, что дети останутся с ним. Стороны в итоге пришли к мирному договору. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алена Сухарева из Екатеринбурга обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении их общих детей. По ее словам, все произошло в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Тимофеем. Женщину избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности жесткой семейной драмы — в материале URA.RU. Алена и Денис сошлись в 2005-м, дети у них появились только в 2017 году. «Наши отношения постепенно начали ухудшаться, и в итоге Денис подал на развод. В 2020-м, когда Макару и Тимофею исполнилось три года, мы официально расстались», — рассказала Алена. Денис хотел, чтобы дети жили с ним, и обратился в суд. Она встал на сторону матери и регламентировал порядок общения Макара и Тимофея с отцом. «К сожалению, бывший муж не всегда следовал этим решениям. Он не раз оставлял детей у себя и не возвращал их домой, за что привлекался к ответственности. Ситуация усугубилась 1 августа 2022 года, когда он забрал мальчиков из садика и 10 месяцев не давал мне видеться и созваниваться с ними», — утверждает Алена. В том же году Денис повторно попытался через суд забрать у бывшей жены детей. «Он указал свой адрес для проведения осмотра жилья со стороны органов опеки. Однако в процессе выяснилось, что ни он, ни дети по заявленному адресу фактически не проживают, что вынудило его раскрыть реальное место жительства. Судья тщательно разбиралась в ситуации, была назначена судебная экспертиза. В экспертизе написано, что отец хочет единолично воспитывать детей, желает самоутвердиться в родительской позиции, а также наказать мать, то есть меня», — пересказала Алена. Слушания по делу продолжались восемь месяцев, 31 марта 2023-го Ленинский райсуд во второй раз встал на сторону Алены. Но забрать Макара и Тимофея женщина смогла лишь в июне — при поддержке приставов и сотрудников ОУПД. Осенью Анна решила съездить с мальчиками на юг. «19 октября мы гуляли с сыновьями в Краснодаре, как вдруг рядом с нами остановилась машина, вышел неизвестный и спросил дорогу. Не дождавшись ответа, повалил меня на землю и замотал мне рот скотчем. В этот момент из машины вышел Денис с неизвестной женщиной — они затащили кричащих детей в машину». Нападавший ударил Алену по голове: «Я потеряла сознание на несколько секунд. За это время троица успела скрыться». Денис позднее написал ей, что законно забрал детей на время своего отпуска. «На мои звонки Денис не отвечает. Он должен был за пару месяцев предупредить и меня, и приставов об отпуске и назвать точное местонахождение Макара и Тимофея, но он этого не сделал. С тех пор я не могу забрать сыновей», — говорит Алена. Корреспондент связался и с самим Денисом. Он обещал прокомментировать семейный конфликт позже. URA.RU направило запрос в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Похожая история в 2022-м произошла с другой екатеринбурженкой — Ириной Федотовой, чей бывший муж внезапно увез маленьких сына и дочь на юг «на праздники». А потом поставил перед фактом, что дети останутся с ним. Стороны в итоге пришли к мирному договору.