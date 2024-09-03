ФСБ накрыла подпольное казино в ХМАО

Сотрудники ФСБ накрыли в Советском нелегальное казино. Силовики действовали вместе со Следственным комитетом и бойцами Россгвардии, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.
«[Подозреваемые] имея умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, оборудовали помещение, где и были задержаны с поличным. В ходе проведения обыска изъято игровое оборудование, а также наличные денежные средства и банковские карты подозреваемых», — говорится в сообщении.
По данным окружного Следкома, казино открыли мужчина с женщиной. Его организовали на территории восточной промзоны. «Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей», — уточняют в ФСБ.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пыть-Яха заработали на нелегальном казино пять миллионов рублей. Девяти фигурантам тогда грозила уголовная ответственность за организацию незаконных азартных игр.
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