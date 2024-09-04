Подозреваемый заявил, что насиловал и душил 11-летнюю тагильчанку

04 сентября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Подозреваемый пошел на сделку со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Владимир Александров, который, как ранее сообщало URA.RU признался в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, заявил следователям, что сперва изнасиловал жертву, а потом задушил. Информация об этом появилась в Telegram. «Мужчина надругался над ней, а после задушил в подвале. Его затопило, поэтому тело не могли найти, пока не откачали воду», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в роковой день Александров зашел за отцом пятиклассницы, но его дома не было. Дверь открыла девочка, которую мужчина позвал на чай, а та согласилась. Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки подозреваемый попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Александров, который, как ранее сообщало URA.RU признался в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, заявил следователям, что сперва изнасиловал жертву, а потом задушил. Информация об этом появилась в Telegram. «Мужчина надругался над ней, а после задушил в подвале. Его затопило, поэтому тело не могли найти, пока не откачали воду», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в роковой день Александров зашел за отцом пятиклассницы, но его дома не было. Дверь открыла девочка, которую мужчина позвал на чай, а та согласилась. Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки подозреваемый попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.