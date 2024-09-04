Подозреваемый заявил, что насиловал и душил 11-летнюю тагильчанку

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Подозреваемый пошел на сделку со следствием
Подозреваемый пошел на сделку со следствием Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Владимир Александров, который, как ранее сообщало URA.RU признался в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, заявил следователям, что сперва изнасиловал жертву, а потом задушил. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мужчина надругался над ней, а после задушил в подвале. Его затопило, поэтому тело не могли найти, пока не откачали воду», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в роковой день Александров зашел за отцом пятиклассницы, но его дома не было. Дверь открыла девочка, которую мужчина позвал на чай, а та согласилась.

Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки подозреваемый попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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Владимир Александров, который, как ранее сообщало URA.RU признался в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, заявил следователям, что сперва изнасиловал жертву, а потом задушил. Информация об этом появилась в Telegram. «Мужчина надругался над ней, а после задушил в подвале. Его затопило, поэтому тело не могли найти, пока не откачали воду», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в роковой день Александров зашел за отцом пятиклассницы, но его дома не было. Дверь открыла девочка, которую мужчина позвал на чай, а та согласилась. Александров задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки подозреваемый попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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