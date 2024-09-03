Жители отдаленного поселка ХМАО остались без воды

В поселке Октябрьское возникли проблемы с подачей воды в жилые дома. Местные власти получили более 30 жалоб от жителей.
«С 31 августа по 3 сентября предприятие организовало веерную подачу воды. За это время выявили несколько крупных порывов на сетях, три из которых по улицам Советская, Фрунзе, Чапаева уже устранили. Подачу тепла на здание ФОК перекрыли до устранения порыва на коммуникациях учреждения», — сообщают в группе мэрии Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте».
До этого в поселке заполняли систему отопления. После чего коммунальщики заметили большой расход воды. «Среди возможных причин такого расхода определили: слив воды населением из теплоносителей для повышения температуры в домах, а также наличие утечек в результате порывов на сетях теплоснабжения», — уточняют в публикации.
Решить проблему рассчитывают 6 сентября. Сейчас коммунальщики ищут другие места порывов на сетях, а также начали принимать заявки от жителей, которым нужно привезти воду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!