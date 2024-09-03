03 сентября 2024

Жители отдаленного поселка ХМАО остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решить проблему с подачей воды в поселке должны 6 сентября
Решить проблему с подачей воды в поселке должны 6 сентября Фото:

В поселке Октябрьское возникли проблемы с подачей воды в жилые дома. Местные власти получили более 30 жалоб от жителей.

«С 31 августа по 3 сентября предприятие организовало веерную подачу воды. За это время выявили несколько крупных порывов на сетях, три из которых по улицам Советская, Фрунзе, Чапаева уже устранили. Подачу тепла на здание ФОК перекрыли до устранения порыва на коммуникациях учреждения», — сообщают в группе мэрии Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте».

До этого в поселке заполняли систему отопления. После чего коммунальщики заметили большой расход воды. «Среди возможных причин такого расхода определили: слив воды населением из теплоносителей для повышения температуры в домах, а также наличие утечек в результате порывов на сетях теплоснабжения», — уточняют в публикации.

Решить проблему рассчитывают 6 сентября. Сейчас коммунальщики ищут другие места порывов на сетях, а также начали принимать заявки от жителей, которым нужно привезти воду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Октябрьское возникли проблемы с подачей воды в жилые дома. Местные власти получили более 30 жалоб от жителей. «С 31 августа по 3 сентября предприятие организовало веерную подачу воды. За это время выявили несколько крупных порывов на сетях, три из которых по улицам Советская, Фрунзе, Чапаева уже устранили. Подачу тепла на здание ФОК перекрыли до устранения порыва на коммуникациях учреждения», — сообщают в группе мэрии Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте». До этого в поселке заполняли систему отопления. После чего коммунальщики заметили большой расход воды. «Среди возможных причин такого расхода определили: слив воды населением из теплоносителей для повышения температуры в домах, а также наличие утечек в результате порывов на сетях теплоснабжения», — уточняют в публикации. Решить проблему рассчитывают 6 сентября. Сейчас коммунальщики ищут другие места порывов на сетях, а также начали принимать заявки от жителей, которым нужно привезти воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...