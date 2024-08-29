Уголовное дело главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой привело к новому витку клановых войн в мэрии. Источники URA.RU в политическом истеблишменте города сообщают, что глава города Максим Слепов якобы предложил давней соратнице своего предшественника Андрея Филатова покинуть пост директора департамента городского хозяйства, она отказалась, и мэр отстранил ее от работы.
«Глава города Слепов предложил давней соратнице своего предшественника Филатова покинуть пост директора депгорхоза. Однако Ванькова отказалась уходить с высокооплачиваемой должности, несмотря на обвинение в получение взятки. В итоге Слепов отстранил ее от работы. Уволить чиновницу по отрицательным основаниям можно будет только в том в случае, если в силу вступит обвинительный приговор суда, а заседания еще идут», — сообщает инсайдер.
Источники в администрации подтверждают информацию. Официальный комментарий мэрии получить не удалось, ответ на запрос ожидается. Однако Ванькова в телефонном разговоре с журналистом агентства заявила, что никаких проблем на службе у нее нет, никто не предлагал ей уйти в отставку и не отстранял от работы. «Я сейчас нахожусь в отпуске», — уточнила чиновница.
Ранее URA.RU писало, что свидетель по делу о взятках Ваньковой внезапно изменил показания в суде. Его брат, который проходит потерпевшим, не явился ни на одно из заседаний.
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