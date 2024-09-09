Взорвавшаяся шина стала причиной смертельного ДТП в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, машина полиции, полиция, инспектор дпс, дпс, сотрудник дпс, дпс лето
Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

Разорвавшееся переднее колесо фуры Volvo с полуприцепом стало причиной смертельного ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В Ашинском районе Челябинской области 48-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом из-за разрыва переднего правого колеса на тягаче, выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся. Водитель автомобиля скончался в больнице города Сима», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Авария произошла 9 сентября в 18:30 на федеральной трассе М-5 «Урал». На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Причиной ДТП стала лопнувшее колесо
Причиной ДТП стала лопнувшее колесо
Водитель перевернувшейся фуры умер в больнице
Водитель перевернувшейся фуры умер в больнице

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разорвавшееся переднее колесо фуры Volvo с полуприцепом стало причиной смертельного ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В Ашинском районе Челябинской области 48-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом из-за разрыва переднего правого колеса на тягаче, выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся. Водитель автомобиля скончался в больнице города Сима», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария произошла 9 сентября в 18:30 на федеральной трассе М-5 «Урал». На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...