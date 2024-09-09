Разорвавшееся переднее колесо фуры Volvo с полуприцепом стало причиной смертельного ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В Ашинском районе Челябинской области 48-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом из-за разрыва переднего правого колеса на тягаче, выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся. Водитель автомобиля скончался в больнице города Сима», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла 9 сентября в 18:30 на федеральной трассе М-5 «Урал». На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!