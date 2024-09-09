Хоккеист «Трактора» Котляревский каждое лето летает в Петербург лечить кота

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Михаил Котляревский каждое лето возит своего кота на лечение в Санкт-Петербург. Об этом в эфире телешоу «Это хоккей, брат!» сообщил комментатор Артем Батрак.
«Мы встретились с Мишей в Санкт-Петербурге. И он рассказал, что лечит кота. У него заболел кот, и его нужно лечить либо в Европе, либо в Санкт-Петербурге. И он каждое лето летает, может быть чаще, лечит кота», — сообщил Батрак.
Котляревскому 27 лет. Он родился и начал заниматься хоккеем в Чите. С 2022 года хоккеист играет за «Трактор» пробное соглашение, отлично проявил себя на сборах и заключил с клубом полноценный контракт. За два сезона в составе «черно-белых» нападающий провел 111 матчей, набрал 28 (13+15) очков и завоевал вместе с челябинцами бронзовые медали Кубка Гагарина. В трех играх начавшегося чемпионата КХЛ Котляревский забил две шайбы и отметился результативной передачей.
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