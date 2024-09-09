09 сентября 2024

Хоккеист «Трактора» Котляревский каждое лето летает в Петербург лечить кота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Котляревский не только хороший хоккеист, но и добрый человек
Михаил Котляревский не только хороший хоккеист, но и добрый человек Фото:

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Михаил Котляревский каждое лето возит своего кота на лечение в Санкт-Петербург. Об этом в эфире телешоу «Это хоккей, брат!» сообщил комментатор Артем Батрак.

«Мы встретились с Мишей в Санкт-Петербурге. И он рассказал, что лечит кота. У него заболел кот, и его нужно лечить либо в Европе, либо в Санкт-Петербурге. И он каждое лето летает, может быть чаще, лечит кота», — сообщил Батрак.

Котляревскому 27 лет. Он родился и начал заниматься хоккеем в Чите. С 2022 года хоккеист играет за «Трактор» пробное соглашение, отлично проявил себя на сборах и заключил с клубом полноценный контракт. За два сезона в составе «черно-белых» нападающий провел 111 матчей, набрал 28 (13+15) очков и завоевал вместе с челябинцами бронзовые медали Кубка Гагарина. В трех играх начавшегося чемпионата КХЛ Котляревский забил две шайбы и отметился результативной передачей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Михаил Котляревский каждое лето возит своего кота на лечение в Санкт-Петербург. Об этом в эфире телешоу «Это хоккей, брат!» сообщил комментатор Артем Батрак. «Мы встретились с Мишей в Санкт-Петербурге. И он рассказал, что лечит кота. У него заболел кот, и его нужно лечить либо в Европе, либо в Санкт-Петербурге. И он каждое лето летает, может быть чаще, лечит кота», — сообщил Батрак. Котляревскому 27 лет. Он родился и начал заниматься хоккеем в Чите. С 2022 года хоккеист играет за «Трактор» пробное соглашение, отлично проявил себя на сборах и заключил с клубом полноценный контракт. За два сезона в составе «черно-белых» нападающий провел 111 матчей, набрал 28 (13+15) очков и завоевал вместе с челябинцами бронзовые медали Кубка Гагарина. В трех играх начавшегося чемпионата КХЛ Котляревский забил две шайбы и отметился результативной передачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...