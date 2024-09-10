В Миассе Челябинской области возведут новый высотный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями. Площадь объекта составит почти десять тысяч квадратных метров. Проект одобрен 10 сентября экспертной организацией ООО «Челинформцентр», сообщается на сайте госреестра.
«Многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями появится в Миассе Челябинской области по адресу: улица Лихачёва, 2. Проект одобрен экспертной организацией ООО „Челинформцентр“», — сообщается на сайте госреестра.
Застройщиком проекта является ООО «СЗ би ай ди групп». Кадастровая стоимость участка под застройку составляет 18 миллионов 823 тысячи рублей.
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