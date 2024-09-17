Автобусные гиганты схлестнулись за Екатеринбург, в Москву звонят лоббисты

На поставку новых автобусов для Екатеринбурга претендуют «НЕФАЗ» и «Волгабас»

18 сентября 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Мэрия хочет закупить 30 новых машин до конца года Фото: Илья Московец © URA.RU При закупке большой партии новых автобусов для Екатеринбурга повторяется сценарий 2023 года: за тендер бьются два производителя, «НЕФАЗ» и «Волгабас», у которого якобы есть серьезные лоббисты. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортной сфере и подтвердил собеседник, близкий к муниципальной власти. Масштабную закупку автобусов мэр Алексей Орлов анонсировал в апреле — когда получил от губернатора Евгения Куйвашева гарантии поддержки транспортной реформы в столице Урала. Тогда на линию вышли 30 низкопольных машин, чиновники обещали закупить столько же к концу года. Закупку проведут через «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) — на основе запросов, которые предоставят мэрия и (прежде всего) «Гортранс». «У „НЕФАЗа“ (основного поставщика новых автобусов для Екатеринбурга — прим. ред.) возникли подозрения, что новый тендер могут формировать под „Волгабас“», — передает настроения в бизнес-тусовке источник. Собеседник URA.RU в чиновничьих кругах отметил, что слухи «могут иметь некоторые основания». По словам первого источника, переговоры от «Волгабаса» в Екатеринбурге ведет челябинский дилер — «Поколение авто». Его учредитель — бывший директор «Челябавтотранса» Эдуард Маховский, которого в середине 2010-х обвиняли в неуплате налоговых платежей (впоследствии обвинения сняли). Мэрия собралась вернуть на маршруты автобусы-«гармошки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе, как утверждает один из источников URA.RU, состоялась встреча между представителями «НЕФАЗа» и «Волгабаса». Ее место и состав участников собеседник не раскрыл, но он знает, что якобы прозвучал ультиматум: если «Волгабас» не оставит попыток «зайти» в Екатеринбург, точно так же «НЕФАЗ» будет вести себя в Челябинске. Был ли такой разговор в действительности, доподлинно не известно. В «НЕФАЗ» и ГК «Волгабас» направлены запросы о комментарии по теме. Ответ ожидается. Другой собеседник поделился, что на закупке «Волгабасов» якобы особенно настаивает комитет мэрии по транспорту. Известно, что из 30 новых автобусов 12 — так называемые «гармошки», от которых в Екатеринбурге отказались еще несколько лет назад. По словам источника, в конкурсную документацию закладывается требование, чтобы транспорт ездил на метане (газ). «Это сразу дает „Волгабасу“ преимущество», — отметил собеседник. «Что касается других 18 машин, то комитет настаивает, чтобы и их поставил „Волгабас“. Несмотря на то, что они дороже», — добавил источник. По его словам, если бы не кулуарные расторговки и интриги, тендер объявили еще весной. «А так есть опасения, что процесс затянется, и до конца года автобусы в полном составе просто не придут, а это спровоцирует проблемы с финансированием», — описал риски собеседник. Важно, что он равноудален от сторон конфликта, не является непосредственным его участником. Новость по теме НЕФАЗ выиграл борьбу за огромный контракт на новые автобусы для Екатеринбурга Начальник городского комитета по транспорту Игорь Ощепков в разговоре с URA.RU заявил, что ни он, ни его подчиненные «Волгабас» не продвигают. «Я ни с кем из ГТЛК не общался уже три года. С ГТЛК только [гендиректор „Гортранса“ Сергей] Нугаев общается, потому что закупка через них», — подчеркнул Ощепков. Информацию о подготовке заказа именно газовых «гармошек» он подтвердил. «На сегодняшний день дизельные „гармошки“ нам никто поставить не может», — объяснил чиновник. И сказал, что не имел общения с представителями «Волгабаса» или «НЕФАЗа». Год назад тоже считалось, что интересы «Волгабас» в похожем конкурсе продвигал комитет. А «НЕФАЗа» — руководство «Гортранса». На ситуацию реагировали прокуратура и мэр Орлов, потребовавший от подчиненных честного определения победителя. Им в итоге стал «НЕФАЗ». За почти миллиард рублей у компании купили 35 низкопольных автобусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При закупке большой партии новых автобусов для Екатеринбурга повторяется сценарий 2023 года: за тендер бьются два производителя, «НЕФАЗ» и «Волгабас», у которого якобы есть серьезные лоббисты. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортной сфере и подтвердил собеседник, близкий к муниципальной власти. Масштабную закупку автобусов мэр Алексей Орлов анонсировал в апреле — когда получил от губернатора Евгения Куйвашева гарантии поддержки транспортной реформы в столице Урала. Тогда на линию вышли 30 низкопольных машин, чиновники обещали закупить столько же к концу года. Закупку проведут через «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) — на основе запросов, которые предоставят мэрия и (прежде всего) «Гортранс». «У „НЕФАЗа“ (основного поставщика новых автобусов для Екатеринбурга — прим. ред.) возникли подозрения, что новый тендер могут формировать под „Волгабас“», — передает настроения в бизнес-тусовке источник. Собеседник URA.RU в чиновничьих кругах отметил, что слухи «могут иметь некоторые основания». По словам первого источника, переговоры от «Волгабаса» в Екатеринбурге ведет челябинский дилер — «Поколение авто». Его учредитель — бывший директор «Челябавтотранса» Эдуард Маховский, которого в середине 2010-х обвиняли в неуплате налоговых платежей (впоследствии обвинения сняли). В августе, как утверждает один из источников URA.RU, состоялась встреча между представителями «НЕФАЗа» и «Волгабаса». Ее место и состав участников собеседник не раскрыл, но он знает, что якобы прозвучал ультиматум: если «Волгабас» не оставит попыток «зайти» в Екатеринбург, точно так же «НЕФАЗ» будет вести себя в Челябинске. Был ли такой разговор в действительности, доподлинно не известно. В «НЕФАЗ» и ГК «Волгабас» направлены запросы о комментарии по теме. Ответ ожидается. Другой собеседник поделился, что на закупке «Волгабасов» якобы особенно настаивает комитет мэрии по транспорту. Известно, что из 30 новых автобусов 12 — так называемые «гармошки», от которых в Екатеринбурге отказались еще несколько лет назад. По словам источника, в конкурсную документацию закладывается требование, чтобы транспорт ездил на метане (газ). «Это сразу дает „Волгабасу“ преимущество», — отметил собеседник. По его словам, если бы не кулуарные расторговки и интриги, тендер объявили еще весной. «А так есть опасения, что процесс затянется, и до конца года автобусы в полном составе просто не придут, а это спровоцирует проблемы с финансированием», — описал риски собеседник. Важно, что он равноудален от сторон конфликта, не является непосредственным его участником. Начальник городского комитета по транспорту Игорь Ощепков в разговоре с URA.RU заявил, что ни он, ни его подчиненные «Волгабас» не продвигают. «Я ни с кем из ГТЛК не общался уже три года. С ГТЛК только [гендиректор „Гортранса“ Сергей] Нугаев общается, потому что закупка через них», — подчеркнул Ощепков. Информацию о подготовке заказа именно газовых «гармошек» он подтвердил. «На сегодняшний день дизельные „гармошки“ нам никто поставить не может», — объяснил чиновник. И сказал, что не имел общения с представителями «Волгабаса» или «НЕФАЗа». Год назад тоже считалось, что интересы «Волгабас» в похожем конкурсе продвигал комитет. А «НЕФАЗа» — руководство «Гортранса». На ситуацию реагировали прокуратура и мэр Орлов, потребовавший от подчиненных честного определения победителя. Им в итоге стал «НЕФАЗ». За почти миллиард рублей у компании купили 35 низкопольных автобусов.