Автобусные гиганты схлестнулись за Екатеринбург, в Москву звонят лоббисты

При закупке большой партии новых автобусов для Екатеринбурга повторяется сценарий 2023 года: за тендер бьются два производителя, «НЕФАЗ» и «Волгабас», у которого якобы есть серьезные лоббисты. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортной сфере и подтвердил собеседник, близкий к муниципальной власти.
Масштабную закупку автобусов мэр Алексей Орлов анонсировал в апреле — когда получил от губернатора Евгения Куйвашева гарантии поддержки транспортной реформы в столице Урала. Тогда на линию вышли 30 низкопольных машин, чиновники обещали закупить столько же к концу года. Закупку проведут через «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) — на основе запросов, которые предоставят мэрия и (прежде всего) «Гортранс».
«У „НЕФАЗа“ (основного поставщика новых автобусов для Екатеринбурга — прим. ред.) возникли подозрения, что новый тендер могут формировать под „Волгабас“», — передает настроения в бизнес-тусовке источник. Собеседник URA.RU в чиновничьих кругах отметил, что слухи «могут иметь некоторые основания».
По словам первого источника, переговоры от «Волгабаса» в Екатеринбурге ведет челябинский дилер — «Поколение авто». Его учредитель — бывший директор «Челябавтотранса» Эдуард Маховский, которого в середине 2010-х обвиняли в неуплате налоговых платежей (впоследствии обвинения сняли).
В августе, как утверждает один из источников URA.RU, состоялась встреча между представителями «НЕФАЗа» и «Волгабаса». Ее место и состав участников собеседник не раскрыл, но он знает, что якобы прозвучал ультиматум: если «Волгабас» не оставит попыток «зайти» в Екатеринбург, точно так же «НЕФАЗ» будет вести себя в Челябинске. Был ли такой разговор в действительности, доподлинно не известно. В «НЕФАЗ» и ГК «Волгабас» направлены запросы о комментарии по теме. Ответ ожидается.
Другой собеседник поделился, что на закупке «Волгабасов» якобы особенно настаивает комитет мэрии по транспорту. Известно, что из 30 новых автобусов 12 — так называемые «гармошки», от которых в Екатеринбурге отказались еще несколько лет назад. По словам источника, в конкурсную документацию закладывается требование, чтобы транспорт ездил на метане (газ). «Это сразу дает „Волгабасу“ преимущество», — отметил собеседник.
«Что касается других 18 машин, то комитет настаивает, чтобы и их поставил „Волгабас“. Несмотря на то, что они дороже», — добавил источник.
По его словам, если бы не кулуарные расторговки и интриги, тендер объявили еще весной. «А так есть опасения, что процесс затянется, и до конца года автобусы в полном составе просто не придут, а это спровоцирует проблемы с финансированием», — описал риски собеседник. Важно, что он равноудален от сторон конфликта, не является непосредственным его участником.
Начальник городского комитета по транспорту Игорь Ощепков в разговоре с URA.RU заявил, что ни он, ни его подчиненные «Волгабас» не продвигают. «Я ни с кем из ГТЛК не общался уже три года. С ГТЛК только [гендиректор „Гортранса“ Сергей] Нугаев общается, потому что закупка через них», — подчеркнул Ощепков. Информацию о подготовке заказа именно газовых «гармошек» он подтвердил. «На сегодняшний день дизельные „гармошки“ нам никто поставить не может», — объяснил чиновник. И сказал, что не имел общения с представителями «Волгабаса» или «НЕФАЗа».
Год назад тоже считалось, что интересы «Волгабас» в похожем конкурсе продвигал комитет. А «НЕФАЗа» — руководство «Гортранса». На ситуацию реагировали прокуратура и мэр Орлов, потребовавший от подчиненных честного определения победителя. Им в итоге стал «НЕФАЗ». За почти миллиард рублей у компании купили 35 низкопольных автобусов.
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