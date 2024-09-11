В Саткинском районе объявили дату старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Саткинском районе Челябинской области начнется 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
«Отопительный сезон в Саткинском районе начнется 23 сентября. Решение о начале отопительного сезона принято, исходя из прогнозируемых погодных условий», — уточнили в официальном telegram-канале администрации района.
В пресс-службе районной администрации напомнили, что для запуска тепла в жилые дома среднесуточная температура должна не более восьми градусов тепла на протяжении пяти дней подряд. Если такая погода наступит до 23 сентяюря, то котельные будут запущены ранее. Сейчас все сети и системы отопления, всключая котельные, подготовлены к отопительному сезону. В селах решение о начале отопительного сезона принимается местными администрациями.
В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону.
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