11 сентября 2024

В Саткинском районе объявили дату старта отопительного сезона

В Саткинском районе включат отопление 23 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в Саткинском районе могут подключить 23 сентября и ранее Фото:

Отопительный сезон в Саткинском районе Челябинской области начнется 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Отопительный сезон в Саткинском районе начнется 23 сентября. Решение о начале отопительного сезона принято, исходя из прогнозируемых погодных условий», — уточнили в официальном telegram-канале администрации района.

В пресс-службе районной администрации напомнили, что для запуска тепла в жилые дома среднесуточная температура должна не более восьми градусов тепла на протяжении пяти дней подряд. Если такая погода наступит до 23 сентяюря, то котельные будут запущены ранее. Сейчас все сети и системы отопления, всключая котельные, подготовлены к отопительному сезону. В селах решение о начале отопительного сезона принимается местными администрациями.

В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону.

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Отопительный сезон в Саткинском районе Челябинской области начнется 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «Отопительный сезон в Саткинском районе начнется 23 сентября. Решение о начале отопительного сезона принято, исходя из прогнозируемых погодных условий», — уточнили в официальном telegram-канале администрации района. В пресс-службе районной администрации напомнили, что для запуска тепла в жилые дома среднесуточная температура должна не более восьми градусов тепла на протяжении пяти дней подряд. Если такая погода наступит до 23 сентяюря, то котельные будут запущены ранее. Сейчас все сети и системы отопления, всключая котельные, подготовлены к отопительному сезону. В селах решение о начале отопительного сезона принимается местными администрациями. В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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