Посла РФ вызвали в МИД Италии из-за журналистки

МИД Италии выразил недоумение из-за объявления в розыск журналистки Баттистини

12 сентября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Баттистини сделала несколько репортажей, в которых исказила действительную картину военных действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посла РФ в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД из-за объявления в розыск журналистки итальянской журналистки Стефани Баттистини. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х. «Я распорядился вызвать посла РФ в Италии, чтобы выразить наше удивление и недоумение решением Москвы», — написал Таяни в соцсети Х. Он добавил, что объявление Баттистини в розыск вызвало у итальянской стороны печаль. Итальянская журналистка сделала несколько репортажей, в которых показала картину военных действий глазами приверженцев киевского режима, отмечает ТАСС. Баттистини пересекла границу с РФ незаконно и проникла на территорию Курской области. Ранее РИА Новости сообщили, что МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. В базу розыска ведомства попали журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посла РФ в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД из-за объявления в розыск журналистки итальянской журналистки Стефани Баттистини. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х. «Я распорядился вызвать посла РФ в Италии, чтобы выразить наше удивление и недоумение решением Москвы», — написал Таяни в соцсети Х. Он добавил, что объявление Баттистини в розыск вызвало у итальянской стороны печаль. Итальянская журналистка сделала несколько репортажей, в которых показала картину военных действий глазами приверженцев киевского режима, отмечает ТАСС. Баттистини пересекла границу с РФ незаконно и проникла на территорию Курской области. Ранее РИА Новости сообщили, что МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. В базу розыска ведомства попали журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.