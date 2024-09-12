Посла РФ вызвали в МИД Италии из-за журналистки

МИД Италии выразил недоумение из-за объявления в розыск журналистки Баттистини
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Баттистини сделала несколько репортажей, в которых исказила действительную картину военных действий Фото:

Посла РФ в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД из-за объявления в розыск журналистки итальянской журналистки Стефани Баттистини. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

«Я распорядился вызвать посла РФ в Италии, чтобы выразить наше удивление и недоумение решением Москвы», — написал Таяни в соцсети Х. Он добавил, что объявление Баттистини в розыск вызвало у итальянской стороны печаль.

Итальянская журналистка сделала несколько репортажей, в которых показала картину военных действий глазами приверженцев киевского режима, отмечает ТАСС. Баттистини пересекла границу с РФ незаконно и проникла на территорию Курской области.

Ранее РИА Новости сообщили, что МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. В базу розыска ведомства попали журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посла РФ в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД из-за объявления в розыск журналистки итальянской журналистки Стефани Баттистини. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х. «Я распорядился вызвать посла РФ в Италии, чтобы выразить наше удивление и недоумение решением Москвы», — написал Таяни в соцсети Х. Он добавил, что объявление Баттистини в розыск вызвало у итальянской стороны печаль. Итальянская журналистка сделала несколько репортажей, в которых показала картину военных действий глазами приверженцев киевского режима, отмечает ТАСС. Баттистини пересекла границу с РФ незаконно и проникла на территорию Курской области. Ранее РИА Новости сообщили, что МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. В базу розыска ведомства попали журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...