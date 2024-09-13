Французский дипломат срочно поменял планы в Екатеринбурге

Представитель Франции поспешно покидает Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник посла Франции в России Алессандр Джоджини, прилетевший в Екатеринбург с неофициальным визитом, изменил свои планы. О нюансах пребывания иностранца в Свердловской области URA.RU рассказал источник.

«Джоджини прилетел 10 сентября и должен был улететь сегодня вечером, 13 числа. Однако по неизвестной причине советник срочно поменял билеты и вылетает уже в ближайшие минуты», — сообщил собеседник агентства.

Цель его пребывания в Екатеринбурге осталась не ясна. Известно, что француз побывал в Ельцин Центре, музее и филармонии, а также отобедал в ресторане «Горожане» с экс-министром культуры Натальей Ветровой. С представителями СМИ Джоджини общаться отказался, а Ветрова объяснила корреспонденту telegram-канала Уралlive, что беседовала с советником на тему культуры. «Между тем местные силовики убеждены, что на Урале Джоджини выполнял разведзадание», — добавил источник агентства.