Французский дипломат срочно поменял планы в Екатеринбурге

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Акция в поддержку Павла Дурова у посольства Франции. Москва, флаг франции, посольство франции в москве, франция, французский флаг, посольство
Представитель Франции поспешно покидает Екатеринбург Фото:

Советник посла Франции в России Алессандр Джоджини, прилетевший в Екатеринбург с неофициальным визитом, изменил свои планы. О нюансах пребывания иностранца в Свердловской области URA.RU рассказал источник.

«Джоджини прилетел 10 сентября и должен был улететь сегодня вечером, 13 числа. Однако по неизвестной причине советник срочно поменял билеты и вылетает уже в ближайшие минуты», — сообщил собеседник агентства.

Цель его пребывания в Екатеринбурге осталась не ясна. Известно, что француз побывал в Ельцин Центре, музее и филармонии, а также отобедал в ресторане «Горожане» с экс-министром культуры Натальей Ветровой. С представителями СМИ Джоджини общаться отказался, а Ветрова объяснила корреспонденту telegram-канала Уралlive, что беседовала с советником на тему культуры. «Между тем местные силовики убеждены, что на Урале Джоджини выполнял разведзадание», — добавил источник агентства.

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Советник посла Франции в России Алессандр Джоджини, прилетевший в Екатеринбург с неофициальным визитом, изменил свои планы. О нюансах пребывания иностранца в Свердловской области URA.RU рассказал источник. «Джоджини прилетел 10 сентября и должен был улететь сегодня вечером, 13 числа. Однако по неизвестной причине советник срочно поменял билеты и вылетает уже в ближайшие минуты», — сообщил собеседник агентства. Цель его пребывания в Екатеринбурге осталась не ясна. Известно, что француз побывал в Ельцин Центре, музее и филармонии, а также отобедал в ресторане «Горожане» с экс-министром культуры Натальей Ветровой. С представителями СМИ Джоджини общаться отказался, а Ветрова объяснила корреспонденту telegram-канала Уралlive, что беседовала с советником на тему культуры. «Между тем местные силовики убеждены, что на Урале Джоджини выполнял разведзадание», — добавил источник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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