Mash: житель ХМАО обманом два года бесплатно летал на рейсах Utair

Житель Ханты-Мансийска, якобы, обманом два года бесплатно летал на рейсах авиакомпании Utair, пишет Mash. По данным telegram-канала, мужчина воспользовался сбоем в личном кабинете.
«Житель Ханты-Мансийска за два года набрал халявных авиабилетов Utair на 8,4 млн. Мужчине фартануло — личный кабинет заглючил и давал оформлять тикеты за бесконечные мили», — пишет канал.
Мужчина, якобы, покупал билеты не только себе, но и родственникам, а позже стал продавать их. В публикации утверждается, что за нарушение суд назначил югорчанину два года лишения свободы условно.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве не смогли подтвердить информацию, но пообещали дать ответ позже. Агентство также направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не поступил. При этом информация о судебном разбирательстве по делу со схожими обстоятельствами также доступна в материалах суда ХМАО.
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