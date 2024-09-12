12 сентября 2024

Mash: житель ХМАО обманом два года бесплатно летал на рейсах Utair

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин бесплатно летал на самолете
Югорчанин бесплатно летал на самолете Фото:

Житель Ханты-Мансийска, якобы, обманом два года бесплатно летал на рейсах авиакомпании Utair, пишет Mash. По данным telegram-канала, мужчина воспользовался сбоем в личном кабинете.

«Житель Ханты-Мансийска за два года набрал халявных авиабилетов Utair на 8,4 млн. Мужчине фартануло — личный кабинет заглючил и давал оформлять тикеты за бесконечные мили», — пишет канал.

Мужчина, якобы, покупал билеты не только себе, но и родственникам, а позже стал продавать их. В публикации утверждается, что за нарушение суд назначил югорчанину два года лишения свободы условно.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве не смогли подтвердить информацию, но пообещали дать ответ позже. Агентство также направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не поступил. При этом информация о судебном разбирательстве по делу со схожими обстоятельствами также доступна в материалах суда ХМАО.

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Житель Ханты-Мансийска, якобы, обманом два года бесплатно летал на рейсах авиакомпании Utair, пишет Mash. По данным telegram-канала, мужчина воспользовался сбоем в личном кабинете. «Житель Ханты-Мансийска за два года набрал халявных авиабилетов Utair на 8,4 млн. Мужчине фартануло — личный кабинет заглючил и давал оформлять тикеты за бесконечные мили», — пишет канал. Мужчина, якобы, покупал билеты не только себе, но и родственникам, а позже стал продавать их. В публикации утверждается, что за нарушение суд назначил югорчанину два года лишения свободы условно. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве не смогли подтвердить информацию, но пообещали дать ответ позже. Агентство также направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не поступил. При этом информация о судебном разбирательстве по делу со схожими обстоятельствами также доступна в материалах суда ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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