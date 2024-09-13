Нейробиолог назвал три продукта, которые спасут от Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из основных причин деменции, и ее риск возрастает с увеличением возраста, особенно у женщин старше 40 лет. Нейробиолог Роберт Лав поделился, что черника, листовая зелень и жирная рыба могут помочь в снижении риска развития этого заболевания.
«Если вы хотите минимизировать снижение когнитивных функций после 40 лет, вам следует употреблять чернику, листовую зелень и жирную рыбу ежедневно», — рекомендует Роберт Лав, сообщает издание Shefinds. По его словам, регулярное употребление этих продуктов может сыграть значительную роль в поддержании здоровья.
Ягоды, такие как черника, клубника и малина, известны своим богатым содержанием антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, связанными с заболеваниями нервной системы. Лав подчеркивает, что ягоды могут улучшить память и советует выбирать органические ягоды для избежания воздействия пестицидов. Зеленые листовые овощи, включая шпинат и различные виды капусты, содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья мозга. Жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, играет ключевую роль в поддержании структуры клеток мозга и способствует связи между нейронами.
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