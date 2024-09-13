Нейробиолог назвал три продукта, которые спасут от Альцгеймера

Нейробиолог Лав: употребление черники снизит риск заболевания деменцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Регулярное употребление черники может помочь в борьбе с альцгеймером
Регулярное употребление черники может помочь в борьбе с альцгеймером Фото:

Болезнь Альцгеймера является одной из основных причин деменции, и ее риск возрастает с увеличением возраста, особенно у женщин старше 40 лет. Нейробиолог Роберт Лав поделился, что черника, листовая зелень и жирная рыба могут помочь в снижении риска развития этого заболевания. 

«Если вы хотите минимизировать снижение когнитивных функций после 40 лет, вам следует употреблять чернику, листовую зелень и жирную рыбу ежедневно», — рекомендует Роберт Лав, сообщает издание Shefinds. По его словам, регулярное употребление этих продуктов может сыграть значительную роль в поддержании здоровья.

Ягоды, такие как черника, клубника и малина, известны своим богатым содержанием антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, связанными с заболеваниями нервной системы. Лав подчеркивает, что ягоды могут улучшить память и советует выбирать органические ягоды для избежания воздействия пестицидов. Зеленые листовые овощи, включая шпинат и различные виды капусты, содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья мозга. Жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, играет ключевую роль в поддержании структуры клеток мозга и способствует связи между нейронами.

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Болезнь Альцгеймера является одной из основных причин деменции, и ее риск возрастает с увеличением возраста, особенно у женщин старше 40 лет. Нейробиолог Роберт Лав поделился, что черника, листовая зелень и жирная рыба могут помочь в снижении риска развития этого заболевания.  «Если вы хотите минимизировать снижение когнитивных функций после 40 лет, вам следует употреблять чернику, листовую зелень и жирную рыбу ежедневно», — рекомендует Роберт Лав, сообщает издание Shefinds. По его словам, регулярное употребление этих продуктов может сыграть значительную роль в поддержании здоровья. Ягоды, такие как черника, клубника и малина, известны своим богатым содержанием антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, связанными с заболеваниями нервной системы. Лав подчеркивает, что ягоды могут улучшить память и советует выбирать органические ягоды для избежания воздействия пестицидов. Зеленые листовые овощи, включая шпинат и различные виды капусты, содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья мозга. Жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, играет ключевую роль в поддержании структуры клеток мозга и способствует связи между нейронами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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