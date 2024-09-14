Захарова назвала санкции США против российских СМИ экстраординарной ситуацией

Санкционные меры США в отношении российских СМИ, в частности телеканала RT, являются необоснованными, что делает ситуацию экстраординарной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сегодня ситуация экстраординарная. Вчера агрессии подверглись российские журналисты в США. Они подверглись настоящей террористической информационной атаке», — заявила Захарова на медиасаммите БРИКС. Ее слова передает РИА Новости. Она также добавила, что помимо необоснованных обвинений в адрес российских журналистов, против них параллельно также ведется физическая агрессия. По словам дипломата, введенные санкции являются нападением на свободу слова, на профессию журналиста и человеческое достоинство.
В пятницу, 13 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия Сегодня». Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Великобританию и Канаду запустить «дипломатическую кампанию» против RT. По его словам, сотрудники российского СМИ якобы занимаются различной помощью спецслужбам и связаны с ними.
Ранее сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице RT, которая работала в Майами. По словам журналистки, перед обыском ее избили, а затем допрашивали на протяжении пяти часов.
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