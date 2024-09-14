Захарова назвала санкции США против российских СМИ экстраординарной ситуацией

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова обвинила США в применении физической агрессии в адрес российских журналистов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкционные меры США в отношении российских СМИ, в частности телеканала RT, являются необоснованными, что делает ситуацию экстраординарной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня ситуация экстраординарная. Вчера агрессии подверглись российские журналисты в США. Они подверглись настоящей террористической информационной атаке», — заявила Захарова на медиасаммите БРИКС. Ее слова передает РИА Новости. Она также добавила, что помимо необоснованных обвинений в адрес российских журналистов, против них параллельно также ведется физическая агрессия. По словам дипломата, введенные санкции являются нападением на свободу слова, на профессию журналиста и человеческое достоинство.

В пятницу, 13 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия Сегодня». Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Великобританию и Канаду запустить «дипломатическую кампанию» против RT. По его словам, сотрудники российского СМИ якобы занимаются различной помощью спецслужбам и связаны с ними.

Ранее сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице RT, которая работала в Майами. По словам журналистки, перед обыском ее избили, а затем допрашивали на протяжении пяти часов.

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Санкционные меры США в отношении российских СМИ, в частности телеканала RT, являются необоснованными, что делает ситуацию экстраординарной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня ситуация экстраординарная. Вчера агрессии подверглись российские журналисты в США. Они подверглись настоящей террористической информационной атаке», — заявила Захарова на медиасаммите БРИКС. Ее слова передает РИА Новости. Она также добавила, что помимо необоснованных обвинений в адрес российских журналистов, против них параллельно также ведется физическая агрессия. По словам дипломата, введенные санкции являются нападением на свободу слова, на профессию журналиста и человеческое достоинство. В пятницу, 13 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия Сегодня». Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Великобританию и Канаду запустить «дипломатическую кампанию» против RT. По его словам, сотрудники российского СМИ якобы занимаются различной помощью спецслужбам и связаны с ними. Ранее сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице RT, которая работала в Майами. По словам журналистки, перед обыском ее избили, а затем допрашивали на протяжении пяти часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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