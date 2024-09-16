«Информационная возня»: в Кремле не слышали официальных заявлений об ударах вглубь России

Песков: на тему возможного разрешения ударов по территории РФ много возни

16 сентября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что по теме возможного разрешения ударов западным оружием по территории РФ имеются только слухи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не зафиксировали официальных заявлений о разрешении Украине использовать западное вооружение для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На тему возможного разрешения ударов западным оружием вглубь РФ много информационной возни, но официальных заявлений в Кремле не слышали», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что пока имеются только слухи и прогнозы различных аналитиков. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что разрешение Киеву на использование западного оружия для ударов по России будет равносильно вступлению в войну стран НАТО, США и европейских государств с Россией. Песков также отметил значимость заявления Путина о последствиях ракетных ударов по российской территории, отметив его четкость и однозначность. По его словам, нет сомнений в том, что данное сообщение было услышано западными адресатами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не зафиксировали официальных заявлений о разрешении Украине использовать западное вооружение для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На тему возможного разрешения ударов западным оружием вглубь РФ много информационной возни, но официальных заявлений в Кремле не слышали», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что пока имеются только слухи и прогнозы различных аналитиков. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что разрешение Киеву на использование западного оружия для ударов по России будет равносильно вступлению в войну стран НАТО, США и европейских государств с Россией. Песков также отметил значимость заявления Путина о последствиях ракетных ударов по российской территории, отметив его четкость и однозначность. По его словам, нет сомнений в том, что данное сообщение было услышано западными адресатами.