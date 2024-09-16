Офицеры военного представительства Минобороны стали фигурантами дела о коррупции

В отношении начальника военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом заявили в Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. По данным следствия, Популовский и Зорин получили 11 миллионов рублей за то, что ослабили контроль над приемкой товаров у компаний, которые должны были выполнить госзаказ Минобороны России на 1,2 миллиарда рублей.
В СК добавили, что в 2021 году представители компаний ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности“ вступили в сговор с начальником военного представительства и его подчиненным. Их целью было ослабление контроля при осуществлении приемки товаров и другие привилегии и преференции при исполнении госзаказа.
Популовский и Зорин признали вину. В настоящее время следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям.
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