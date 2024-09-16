Офицеры военного представительства Минобороны стали фигурантами дела о коррупции

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Офицеры военного представительства МО Иван Популовский и Григорий Зорин получили взятку в 11 миллионов рублей, сообщили в СК РФ
Офицеры военного представительства МО Иван Популовский и Григорий Зорин получили взятку в 11 миллионов рублей, сообщили в СК РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В отношении начальника военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. По данным следствия, Популовский и Зорин получили 11 миллионов рублей за то, что ослабили контроль над приемкой товаров у компаний, которые должны были выполнить госзаказ Минобороны России на 1,2 миллиарда рублей.

В СК добавили, что в 2021 году представители компаний ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности“ вступили в сговор с начальником военного представительства и его подчиненным. Их целью было ослабление контроля при осуществлении приемки товаров и другие привилегии и преференции при исполнении госзаказа. 

Популовский и Зорин признали вину. В настоящее время следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям. 

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В отношении начальника военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом заявили в Следственном комитете России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. По данным следствия, Популовский и Зорин получили 11 миллионов рублей за то, что ослабили контроль над приемкой товаров у компаний, которые должны были выполнить госзаказ Минобороны России на 1,2 миллиарда рублей. В СК добавили, что в 2021 году представители компаний ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности“ вступили в сговор с начальником военного представительства и его подчиненным. Их целью было ослабление контроля при осуществлении приемки товаров и другие привилегии и преференции при исполнении госзаказа.  Популовский и Зорин признали вину. В настоящее время следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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