16 сентября 2024

Пострадавших от бойни в челябинской школе могут отправить на лечение в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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В день происшествия, 16 сентября на территории школы работали оперативные службы
В день происшествия, 16 сентября на территории школы работали оперативные службы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Пострадавшие от нападения 13-летним подростком в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска могут быть отправлены на лечение в Москву. Об этом 17 сентября сообщила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

«Двое детей, пострадавших при нападении в школе Челябинска, могут быть перевезены для лечения в Москву», — передает ТАСС слова Львовой-Беловой. В данный момент школьницы находятся в челябинской больнице в реанимации, в сознании. Региональный минздрав заявляет, что их состояние стабильное.

Подросток 13 лет совершил нападение утром 16 сентября. Он был вооружен ножом, двумя молотками и пневматическим пистолетом. От рук школьника больше всего пострадали две девочки. Одной из них он нанес удар молотком, а другой ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту происшествия заведены уголовные дела.

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Пострадавшие от нападения 13-летним подростком в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска могут быть отправлены на лечение в Москву. Об этом 17 сентября сообщила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. «Двое детей, пострадавших при нападении в школе Челябинска, могут быть перевезены для лечения в Москву», — передает ТАСС слова Львовой-Беловой. В данный момент школьницы находятся в челябинской больнице в реанимации, в сознании. Региональный минздрав заявляет, что их состояние стабильное. Подросток 13 лет совершил нападение утром 16 сентября. Он был вооружен ножом, двумя молотками и пневматическим пистолетом. От рук школьника больше всего пострадали две девочки. Одной из них он нанес удар молотком, а другой ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту происшествия заведены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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