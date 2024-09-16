Пострадавших от бойни в челябинской школе могут отправить на лечение в Москву

Пострадавшие от нападения 13-летним подростком в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска могут быть отправлены на лечение в Москву. Об этом 17 сентября сообщила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.
«Двое детей, пострадавших при нападении в школе Челябинска, могут быть перевезены для лечения в Москву», — передает ТАСС слова Львовой-Беловой. В данный момент школьницы находятся в челябинской больнице в реанимации, в сознании. Региональный минздрав заявляет, что их состояние стабильное.
Подросток 13 лет совершил нападение утром 16 сентября. Он был вооружен ножом, двумя молотками и пневматическим пистолетом. От рук школьника больше всего пострадали две девочки. Одной из них он нанес удар молотком, а другой ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту происшествия заведены уголовные дела.
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