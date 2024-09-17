Гурулев рассказал о резервах ВСУ для Курской области

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область
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Гурулев заявил, что ВСУ располагают резервами для переброски к Курской области
Гурулев заявил, что ВСУ располагают резервами для переброски к Курской области Фото:

Вооруженные силы Украины имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Здесь много подводных камней», — отметил Гурулев, комментируя сложность ситуации на фронте и возможные действия ВСУ. Его слова передает «Лента.ру» Он отметил, что ВСУ имеют «приличное» количество резервов. Депутат также выразил мнение, что не стоит спешить и нужно дать возможность российским войскам выполнять свои задачи.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сосредоточились на переброске своих ресурсов в направлении Курской области. Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что украинская атака на Курскую область может привести к истощению их оставшихся резервов.

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Вооруженные силы Украины имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Здесь много подводных камней», — отметил Гурулев, комментируя сложность ситуации на фронте и возможные действия ВСУ. Его слова передает «Лента.ру» Он отметил, что ВСУ имеют «приличное» количество резервов. Депутат также выразил мнение, что не стоит спешить и нужно дать возможность российским войскам выполнять свои задачи. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сосредоточились на переброске своих ресурсов в направлении Курской области. Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что украинская атака на Курскую область может привести к истощению их оставшихся резервов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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