Вооруженные силы Украины имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Здесь много подводных камней», — отметил Гурулев, комментируя сложность ситуации на фронте и возможные действия ВСУ. Его слова передает «Лента.ру» Он отметил, что ВСУ имеют «приличное» количество резервов. Депутат также выразил мнение, что не стоит спешить и нужно дать возможность российским войскам выполнять свои задачи.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сосредоточились на переброске своих ресурсов в направлении Курской области. Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что украинская атака на Курскую область может привести к истощению их оставшихся резервов.
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