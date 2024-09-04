04 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Батальон ВСУ, ранее участвовавшие в боях, уже уничтожены, заявил Апти Алаудинов
Батальон ВСУ, ранее участвовавшие в боях, уже уничтожены, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ 4 сентября занимались подтягиванием своих ресурсов к Курской области. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня не было особых, как говорится, накатов за весь день. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены. 

Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие каждый день уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя.

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ВСУ 4 сентября занимались подтягиванием своих ресурсов к Курской области. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодня не было особых, как говорится, накатов за весь день. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены.  Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие каждый день уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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