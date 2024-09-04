Алаудинов: ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области

ВСУ 4 сентября занимались подтягиванием своих ресурсов к Курской области. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сегодня не было особых, как говорится, накатов за весь день. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сообщил Алаудинов у себя в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены.
Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие каждый день уничтожают до 15 единиц украинской техники на курском направлении. По его словам, из-за страха потерять технику, ВСУ даже сменили тактику ведения боя.
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