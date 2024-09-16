В Челябинске после нападения подростка на одноклассников в филиале коррекционной школы № 68 усилили охрану в учебных заведениях города. В зданиях образовательно центра №5, лицея №11, школ №112 и №59 сумки учеников досматривают силовики. Также усилена система металлоискателей.
«В Образовательном центре №5 усилили меры безопасности. На каждом входе образовательного учреждения стоят несколько сотрудников правоохранительных органов. Усилена система металлоискателей, а госслужащие проверяют содержимое портфелей и сумок», — сообщили в группе «Образовательный центр №5» в соцсети «ВКонтакте».
Читатель URA.RU поделился, что в лицее №11 из-за проверки рюкзаков детей образовалась большая очередь школьников. Портфели продолжали досматривать несмотря на то, что уроки начались.
Как сообщает издание «74.ру» в школе №112 силовики дежурят на улице и в здании учебного заведения. Там полиция также проводила досмотр личных вещей школьников. В школе №59 службы находятся только внутри. Издание отмечает, что на территории школы №86 не было замечено никаких служб, а добавился лишь еще один охранник.
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