ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что выборы в 2024 году прошли честно

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Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, избирательная урна, избирательный участок, голосование, бюллетень
ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году Фото:

Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что итоги сентябрьских выборов честные. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году. Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет и старше. При этом те, кто регулярно посещает избирательные участки, чаще выражают доверие к результатам голосования.

«Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять», — сообщает ВЦИОМ. Недоверие выразили 25% респондентов, 6% из них говорят о нарушениях. Причем чаще результатам не доверяют те, кто не ходит на выборы.

Также респонденты положительно оценивают трехдневное голосование. «Россияне положительно относятся к нововведениям в избирательном процессе, которые делают голосование более доступным и удобным. Трехдневное голосование и дистанционное голосование через систему „Мобильный избиратель“ находят все больше сторонников среди граждан», — заключили в тексте исследования ВЦИОМ.

Нововведение трехдневного голосования было впервые применено на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Кроме того, 75% опрошенных знают о возможности голосовать по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель», а 53% респондентов положительно относятся к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

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Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что итоги сентябрьских выборов честные. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году. Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет и старше. При этом те, кто регулярно посещает избирательные участки, чаще выражают доверие к результатам голосования. «Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять», — сообщает ВЦИОМ. Недоверие выразили 25% респондентов, 6% из них говорят о нарушениях. Причем чаще результатам не доверяют те, кто не ходит на выборы. Также респонденты положительно оценивают трехдневное голосование. «Россияне положительно относятся к нововведениям в избирательном процессе, которые делают голосование более доступным и удобным. Трехдневное голосование и дистанционное голосование через систему „Мобильный избиратель“ находят все больше сторонников среди граждан», — заключили в тексте исследования ВЦИОМ. Нововведение трехдневного голосования было впервые применено на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Кроме того, 75% опрошенных знают о возможности голосовать по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель», а 53% респондентов положительно относятся к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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