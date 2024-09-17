ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что выборы в 2024 году прошли честно

17 сентября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что итоги сентябрьских выборов честные. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году. Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет и старше. При этом те, кто регулярно посещает избирательные участки, чаще выражают доверие к результатам голосования. «Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять», — сообщает ВЦИОМ. Недоверие выразили 25% респондентов, 6% из них говорят о нарушениях. Причем чаще результатам не доверяют те, кто не ходит на выборы. Также респонденты положительно оценивают трехдневное голосование. «Россияне положительно относятся к нововведениям в избирательном процессе, которые делают голосование более доступным и удобным. Трехдневное голосование и дистанционное голосование через систему „Мобильный избиратель“ находят все больше сторонников среди граждан», — заключили в тексте исследования ВЦИОМ . Нововведение трехдневного голосования было впервые применено на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Кроме того, 75% опрошенных знают о возможности голосовать по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель», а 53% респондентов положительно относятся к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что итоги сентябрьских выборов честные. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который представил результаты опроса россиян о выборах в 2024 году. Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет и старше. При этом те, кто регулярно посещает избирательные участки, чаще выражают доверие к результатам голосования. «Большинство россиян (60%) уверены, что результатам сентябрьских выборов можно доверять», — сообщает ВЦИОМ. Недоверие выразили 25% респондентов, 6% из них говорят о нарушениях. Причем чаще результатам не доверяют те, кто не ходит на выборы. Также респонденты положительно оценивают трехдневное голосование. «Россияне положительно относятся к нововведениям в избирательном процессе, которые делают голосование более доступным и удобным. Трехдневное голосование и дистанционное голосование через систему „Мобильный избиратель“ находят все больше сторонников среди граждан», — заключили в тексте исследования ВЦИОМ. Нововведение трехдневного голосования было впервые применено на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Кроме того, 75% опрошенных знают о возможности голосовать по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель», а 53% респондентов положительно относятся к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).