Жители ХМАО остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях

В Югорске прекращена подача горячей воды из-за порыва теплосетей
В Югорске на участке котельной №3 прекращена подача горячей воды. Авария произошла из-за порыва теплосетей, сообщили в официальном паблике городской администрации «Наш Югорск».
«Со вчерашнего дня на месте работает аварийная бригада МУП „Югорскэнергогаз“. Горячая вода в домах и учреждениях будет подана, как только будет устранен порыв», — указано в сообщении.
Также в публикации уточняется, что порыв произошел в районе перекрестка улиц Ленина — Механизаторов. Там перекрыто движение транспорта. В пресс-службе «Югорскэнергогаза» сообщили URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.
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