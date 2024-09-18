18 сентября 2024

Жители ХМАО остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске прекращена подача горячей воды из-за порыва теплосетей
В Югорске прекращена подача горячей воды из-за порыва теплосетей Фото:

В Югорске на участке котельной №3 прекращена подача горячей воды. Авария произошла из-за порыва теплосетей, сообщили в официальном паблике городской администрации «Наш Югорск».

«Со вчерашнего дня на месте работает аварийная бригада МУП „Югорскэнергогаз“. Горячая вода в домах и учреждениях будет подана, как только будет устранен порыв», — указано в сообщении.

Также в публикации уточняется, что порыв произошел в районе перекрестка улиц Ленина — Механизаторов. Там перекрыто движение транспорта. В пресс-службе «Югорскэнергогаза» сообщили URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.

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В Югорске на участке котельной №3 прекращена подача горячей воды. Авария произошла из-за порыва теплосетей, сообщили в официальном паблике городской администрации «Наш Югорск». «Со вчерашнего дня на месте работает аварийная бригада МУП „Югорскэнергогаз“. Горячая вода в домах и учреждениях будет подана, как только будет устранен порыв», — указано в сообщении. Также в публикации уточняется, что порыв произошел в районе перекрестка улиц Ленина — Механизаторов. Там перекрыто движение транспорта. В пресс-службе «Югорскэнергогаза» сообщили URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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