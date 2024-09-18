В Челябинске с крыши десятиэтажки на тротуар упала бетонная плита

Прокуратура проводит проверку по факту падения бетонной плиты с крыши на тротуар перед поездом дома № 86 на Комсомольском проспекте. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор района Андрей Ветриченко выехал на место происшествия. Установлено, что в настоящий момент место падения оцеплено, проводится обследование дома на предмет наличия опасных участков фасада», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации «74.ру», жители дома жалуются, что на крыше висят и другие плиты, которые могут упасть в любой момент. При этом управляющая компания, по их словам, бездействует.
Прокуратурой района будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации при содержании общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Происшествие случилось утром 19 сентября. В результате никто не пострадал. Директор и замдиректора по связям с общественностью управляющей компании «ПЖРЭУ Курчатовского района» на звонки URA.RU не ответили.
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