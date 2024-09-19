Челябинские модули начали ставить на военные катера. Фото

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Отладка модуля на "Электромашине" шла в трехсменном режиме
Отладка модуля на "Электромашине" шла в трехсменном режиме Фото:

Модули «Нарвал» завода «Электромашина» из Челябинска начали ставить на военные катера. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ), производство велось на серийной и опытной площадках.

«Специалисты нашей „Электромашины“ завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем „Нарвал“. В рамках государственного контракта перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям», — заявили на УВЗ.

В рамках госконтракта «Нарвал» получил новый прицел с более высоким разрешением, усовершенствованный блок управления и модернизированный вычислительный модуль. Корпус модуля стал более защищенным. Производство модулей проводилось в сжатые сроки, а отладка и настройка осуществлялись в специализированной лаборатории «Электромашины» в трехсменном режиме.

Приемочные испытания прошли в Севастополе. Это стало возможным благодаря совместной работе конструкторской, технологической и сервисной служб предприятия.

Модули испытали в Севастополе
Модули испытали в Севастополе
Фото:
"Нарвал" принят на вооружение в ВМФ
"Нарвал" принят на вооружение в ВМФ
Фото:
Челябинские инженеры улучшили боевые характеристики модуля
Челябинские инженеры улучшили боевые характеристики модуля
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Модули «Нарвал» завода «Электромашина» из Челябинска начали ставить на военные катера. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ), производство велось на серийной и опытной площадках. «Специалисты нашей „Электромашины“ завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем „Нарвал“. В рамках государственного контракта перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям», — заявили на УВЗ. В рамках госконтракта «Нарвал» получил новый прицел с более высоким разрешением, усовершенствованный блок управления и модернизированный вычислительный модуль. Корпус модуля стал более защищенным. Производство модулей проводилось в сжатые сроки, а отладка и настройка осуществлялись в специализированной лаборатории «Электромашины» в трехсменном режиме. Приемочные испытания прошли в Севастополе. Это стало возможным благодаря совместной работе конструкторской, технологической и сервисной служб предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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