Модули «Нарвал» завода «Электромашина» из Челябинска начали ставить на военные катера. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ), производство велось на серийной и опытной площадках.
«Специалисты нашей „Электромашины“ завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем „Нарвал“. В рамках государственного контракта перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям», — заявили на УВЗ.
В рамках госконтракта «Нарвал» получил новый прицел с более высоким разрешением, усовершенствованный блок управления и модернизированный вычислительный модуль. Корпус модуля стал более защищенным. Производство модулей проводилось в сжатые сроки, а отладка и настройка осуществлялись в специализированной лаборатории «Электромашины» в трехсменном режиме.
Приемочные испытания прошли в Севастополе. Это стало возможным благодаря совместной работе конструкторской, технологической и сервисной служб предприятия.
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