20 сентября 2024

Секретная служба США признала ошибки координации во время покушения на Трампа

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Покушение на Трампа совершили 15 сентября
Покушение на Трампа совершили 15 сентября Фото:

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу признал, что во время инцидента с покушением на экс-президента Дональда Трампа в июле были допущены ошибки в коммуникации и координации. Об этом Роу заявил на пресс-брифинге.

«Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — сказал Роу. Он также сообщил, что сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности.

Попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября. В это время экс-президент США находился у гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый прятался в кустах, где был обнаружен автомат АК-4. Он не успел выстрелить, напоминает телеканал 360.

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Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу признал, что во время инцидента с покушением на экс-президента Дональда Трампа в июле были допущены ошибки в коммуникации и координации. Об этом Роу заявил на пресс-брифинге. «Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — сказал Роу. Он также сообщил, что сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности. Попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября. В это время экс-президент США находился у гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый прятался в кустах, где был обнаружен автомат АК-4. Он не успел выстрелить, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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