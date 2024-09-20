Секретная служба США признала ошибки координации во время покушения на Трампа

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу признал, что во время инцидента с покушением на экс-президента Дональда Трампа в июле были допущены ошибки в коммуникации и координации. Об этом Роу заявил на пресс-брифинге.
«Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — сказал Роу. Он также сообщил, что сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности.
Попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября. В это время экс-президент США находился у гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый прятался в кустах, где был обнаружен автомат АК-4. Он не успел выстрелить, напоминает телеканал 360.
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