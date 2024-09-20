В ХМАО дороге «Югра» начались работы по замене изношенного дорожного полотна. В окружном дорожном предприятии «Северавтодор» сообщили, что ремонт затронет участок трассы от Ханты-Мансийска до поселка Талинка.
«Мы заключили новый контракт на укладку слоев износа на автомобильной дороге „Югра“, на участке город Ханты-Мансийск — поселок городского типа Талинка (км 69+300 — км 72+290)», — сообщается в telegram-канале дорожной компании. Уточняется, что ремонтные работы стартовали и их завершение планируется до 10 октября 2024 года.
Компания «Северавтодор» ранее открыла подразделение в Донецкой народной республике. Там дорожники занимаются восстановлением инфраструктуры Макеевки, над которой Югра взяла шефство.
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