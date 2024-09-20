20 сентября 2024

На главной трассе в ХМАО заменят дорожное покрытие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Замену асфальта на трассе обещают закончить к 10 октября 2024 года
Замену асфальта на трассе обещают закончить к 10 октября 2024 года Фото:

В ХМАО дороге «Югра» начались работы по замене изношенного дорожного полотна. В окружном дорожном предприятии «Северавтодор» сообщили, что ремонт затронет участок трассы от Ханты-Мансийска до поселка Талинка.

«Мы заключили новый контракт на укладку слоев износа на автомобильной дороге „Югра“, на участке город Ханты-Мансийск — поселок городского типа Талинка (км 69+300 — км 72+290)», — сообщается в telegram-канале дорожной компании. Уточняется, что ремонтные работы стартовали и их завершение планируется до 10 октября 2024 года.

Компания «Северавтодор» ранее открыла подразделение в Донецкой народной республике. Там дорожники занимаются восстановлением инфраструктуры Макеевки, над которой Югра взяла шефство.

Опубликована схема участка трассы, где будут проводиться ремонтные работы
Опубликована схема участка трассы, где будут проводиться ремонтные работы
Фото:

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В ХМАО дороге «Югра» начались работы по замене изношенного дорожного полотна. В окружном дорожном предприятии «Северавтодор» сообщили, что ремонт затронет участок трассы от Ханты-Мансийска до поселка Талинка. «Мы заключили новый контракт на укладку слоев износа на автомобильной дороге „Югра“, на участке город Ханты-Мансийск — поселок городского типа Талинка (км 69+300 — км 72+290)», — сообщается в telegram-канале дорожной компании. Уточняется, что ремонтные работы стартовали и их завершение планируется до 10 октября 2024 года. Компания «Северавтодор» ранее открыла подразделение в Донецкой народной республике. Там дорожники занимаются восстановлением инфраструктуры Макеевки, над которой Югра взяла шефство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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