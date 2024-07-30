Дорожники из ХМАО открыли филиал в Донбассе

Югорская компания «Северавтодор» открыла подразделение в Донецкой народной республике. Дорожники занимаются восстановлением инфраструктуры Макеевки, над которой регион взял шефство, рассказали URA.RU в Стройкомплексе ХМАО.
«„Северавтодор“ помогает развиваться и новым территориям Российской Федерации. У компании появилось обособленное подразделение в Донецкой народной республике, которое вместе с другими предприятиями стройкомплекса Югры помогает восстановлению инфраструктуры подшефной территории — города Макеевки», — сообщили агентству представители стройкомплекса.
Дорожники ремонтируют дорогу Макеевка-Ясиноватая общей протяженностью 6,3 километров, включая мост через канал «Северский Донец — Донбасс». Также «Северавтодор» восстанавливает 152 соцобъекта в Макеевке — школы, детские сады, больницу. В этом году предприятию исполнилось 37 лет. Сейчас компания включает восемь филиалов, в ней работают 1,5 тысячи человек. Благодаря дорожникам в 2024 году в Югре отремонтируют более 50 километров трасс. А ежегодно предприятие также строит и обслуживает 53 зимника и 61 ледовую переправу длиной почти в 2,5 тысячи километров.
«Компания „Северавтодор“ является надежным партнером для правительства и всех жителей региона, продолжает стремительно развиваться. Уверен, что в будущем компания реализует еще много интересных и важных для всей Югры проектов», — прокомментировал агентству заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев.
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