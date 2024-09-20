Аферистки за деньги и золото сняли порчу с пожилой женщины в Златоусте. Видео

21 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Деньги, вырученные в ломбарде, мошенницы потратить не успели (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две аферистки за полторы тысячи рублей и золотые украшения сняли с 69-летней жительницы Златоуста (Челябинская область) «страшную порчу». Видео с их задержанием и допросом опубликовано в telegram-канале регионального ГУ МВД России. «Я сказала женщине, что на ней порча. Не знаю, была порча или как. Мы [с сообщницей] забрали деньги, золото и уехали», — говорит с улыбкой одна из задержанных аферисток. Видео опубликовано в telegram-канале челябинской полиции. К пожилой жительнице Златоуста подошли две женщины и спросили, как им найти детский сад. Потом одна увидела «страшную порчу», которую срочно надо снять, иначе на семью посыпятся беды. Напуганная женщина сходила домой и принесла «источник порчи» — золотые украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Их она положила в носок, как того потребовали незнакомки. Вместе с золотом она отдала им полторы тысячи рублей, рассказали в полицейском главке. Утром женщина увидела, что в носке вместо золота лежат камни. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Лже-гадалок разыскали в Челябинске. Золото они сдали в ломбард, деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две аферистки за полторы тысячи рублей и золотые украшения сняли с 69-летней жительницы Златоуста (Челябинская область) «страшную порчу». Видео с их задержанием и допросом опубликовано в telegram-канале регионального ГУ МВД России. «Я сказала женщине, что на ней порча. Не знаю, была порча или как. Мы [с сообщницей] забрали деньги, золото и уехали», — говорит с улыбкой одна из задержанных аферисток. Видео опубликовано в telegram-канале челябинской полиции. К пожилой жительнице Златоуста подошли две женщины и спросили, как им найти детский сад. Потом одна увидела «страшную порчу», которую срочно надо снять, иначе на семью посыпятся беды. Напуганная женщина сходила домой и принесла «источник порчи» — золотые украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Их она положила в носок, как того потребовали незнакомки. Вместе с золотом она отдала им полторы тысячи рублей, рассказали в полицейском главке. Утром женщина увидела, что в носке вместо золота лежат камни. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Лже-гадалок разыскали в Челябинске. Золото они сдали в ломбард, деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).