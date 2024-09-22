Нашлась пермская школьница, которую искали у 35-летнего мужчины

Нашлась юная пермячка, сбежавшая из дома
Школьница из Чусовского округа (Пермский край) нашлась и вернулась домой. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда. Ранее сообщалось, что девушка могла быть у 35-летнего мужчины.
«Пропавшая девочка из поселка под Чусовым жива и здорова. Она находится дома», — передает портал «59 Ru» со ссылкой на данные волонтеров. Была ли она у мужчины, который живет с женой в Московской области, осталось неизвестным.
Школьница пропала из дома 30 августа. Затем ее телефон оказался отключен, она не выходила на связь, отмечали волонтеры.
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