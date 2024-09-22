22 сентября 2024
21 сентября 2024
20 сентября 2024

Нашлась пермская школьница, которую искали у 35-летнего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Нашлась юная пермячка, сбежавшая из дома
Нашлась юная пермячка, сбежавшая из дома Фото:

Школьница из Чусовского округа (Пермский край) нашлась и вернулась домой. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда. Ранее сообщалось, что девушка могла быть у 35-летнего мужчины.

«Пропавшая девочка из поселка под Чусовым жива и здорова. Она находится дома», — передает портал «59 Ru» со ссылкой на данные волонтеров. Была ли она у мужчины, который живет с женой в Московской области, осталось неизвестным.

Школьница пропала из дома 30 августа. Затем ее телефон оказался отключен, она не выходила на связь, отмечали волонтеры.

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Школьница из Чусовского округа (Пермский край) нашлась и вернулась домой. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда. Ранее сообщалось, что девушка могла быть у 35-летнего мужчины. «Пропавшая девочка из поселка под Чусовым жива и здорова. Она находится дома», — передает портал «59 Ru» со ссылкой на данные волонтеров. Была ли она у мужчины, который живет с женой в Московской области, осталось неизвестным. Школьница пропала из дома 30 августа. Затем ее телефон оказался отключен, она не выходила на связь, отмечали волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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