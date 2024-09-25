Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» достигла 37 млрд рублей

Компания Wildberries, которая принадлежит Татьяне Ким (Бакальчук), обвиняет структуру «ВБ девелопмент», которой руководит бывший супруг Татьяны Владислав Бакальчук, в неисполнении обязательств на сумму в 37 млрд рублей. Ранее сумма иска составляла на 10 млрд меньше. Об этом увеличении рассказали в пресс-службе Wildberries.
«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила „ВБ девелопмент“ для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Предыдущая сумма претензий составляла 27 млрд рублей.
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