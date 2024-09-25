Экономика Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» достигла 37 млрд рублей 25 сентября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Wildberries увеличила сумму иска к «ВБ девелопмент» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Wildberries, которая принадлежит Татьяне Ким (Бакальчук), обвиняет структуру «ВБ девелопмент», которой руководит бывший супруг Татьяны Владислав Бакальчук, в неисполнении обязательств на сумму в 37 млрд рублей. Ранее сумма иска составляла на 10 млрд меньше. Об этом увеличении рассказали в пресс-службе Wildberries. «Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила „ВБ девелопмент“ для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Предыдущая сумма претензий составляла 27 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Компания Wildberries, которая принадлежит Татьяне Ким (Бакальчук), обвиняет структуру «ВБ девелопмент», которой руководит бывший супруг Татьяны Владислав Бакальчук, в неисполнении обязательств на сумму в 37 млрд рублей. Ранее сумма иска составляла на 10 млрд меньше. Об этом увеличении рассказали в пресс-службе Wildberries. «Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила „ВБ девелопмент“ для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Предыдущая сумма претензий составляла 27 млрд рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям