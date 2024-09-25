Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» достигла 37 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wildberries, Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, пункт выдачи заказов, интернет магазин, пвз, точка выдачи
Wildberries увеличила сумму иска к «ВБ девелопмент» Фото:

Компания Wildberries, которая принадлежит Татьяне Ким (Бакальчук), обвиняет структуру «ВБ девелопмент», которой руководит бывший супруг Татьяны Владислав Бакальчук, в неисполнении обязательств на сумму в 37 млрд рублей. Ранее сумма иска составляла на 10 млрд меньше. Об этом увеличении рассказали в пресс-службе Wildberries.

«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила „ВБ девелопмент“ для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Предыдущая сумма претензий составляла 27 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Wildberries, которая принадлежит Татьяне Ким (Бакальчук), обвиняет структуру «ВБ девелопмент», которой руководит бывший супруг Татьяны Владислав Бакальчук, в неисполнении обязательств на сумму в 37 млрд рублей. Ранее сумма иска составляла на 10 млрд меньше. Об этом увеличении рассказали в пресс-службе Wildberries. «Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила „ВБ девелопмент“ для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Предыдущая сумма претензий составляла 27 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...