«Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Над Тель-Авивом звучала воздушная тревога Фото:

Ливанская группировка «Хезболла» ударила баллистической ракетой по штабу разведки Израиля («Моссад»), который находится в Тель-Авиве. Причина атаки — обвинение «Моссада» в минировании и подрывах беспроводных устройств связи в Ливане.

«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки „Моссад“, которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», — передает ТАСС со ссылкой на telegram-канал «Хезболы». Также в telegram-каналах были сообщения о работе воздушной тревоги над Тель-Авивом.

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Ливанская группировка «Хезболла» ударила баллистической ракетой по штабу разведки Израиля («Моссад»), который находится в Тель-Авиве. Причина атаки — обвинение «Моссада» в минировании и подрывах беспроводных устройств связи в Ливане. «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки „Моссад“, которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», — передает ТАСС со ссылкой на telegram-канал «Хезболы». Также в telegram-каналах были сообщения о работе воздушной тревоги над Тель-Авивом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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