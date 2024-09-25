«Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

Ливанская группировка «Хезболла» ударила баллистической ракетой по штабу разведки Израиля («Моссад»), который находится в Тель-Авиве. Причина атаки — обвинение «Моссада» в минировании и подрывах беспроводных устройств связи в Ливане.
«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки „Моссад“, которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», — передает ТАСС со ссылкой на telegram-канал «Хезболы». Также в telegram-каналах были сообщения о работе воздушной тревоги над Тель-Авивом.
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