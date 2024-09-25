Армия и оружие «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу «Моссада» в Тель-Авиве 25 сентября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + Над Тель-Авивом звучала воздушная тревога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ливанская группировка «Хезболла» ударила баллистической ракетой по штабу разведки Израиля («Моссад»), который находится в Тель-Авиве. Причина атаки — обвинение «Моссада» в минировании и подрывах беспроводных устройств связи в Ливане. «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки „Моссад“, которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», — передает ТАСС со ссылкой на telegram-канал «Хезболы». Также в telegram-каналах были сообщения о работе воздушной тревоги над Тель-Авивом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ливанская группировка «Хезболла» ударила баллистической ракетой по штабу разведки Израиля («Моссад»), который находится в Тель-Авиве. Причина атаки — обвинение «Моссада» в минировании и подрывах беспроводных устройств связи в Ливане. «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки „Моссад“, которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», — передает ТАСС со ссылкой на telegram-канал «Хезболы». Также в telegram-каналах были сообщения о работе воздушной тревоги над Тель-Авивом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям